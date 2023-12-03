"Царил хаос" — Появились видео, как в Польше 2 футбольные команды сыграли под мощным снегопадом
На Польшу в субботу 2 декабря обрушился сильный снегопад. Некоторые футбольные команды не рискнули выходить на поле в такую погоду, однако не "Корона" Кельце и Лех Познань. В Сети появилось несколько видео невероятно снежного матча.
В условиях снегопада на футбольном поле “царил хаос”, пишут СМИ. Погода ухудшалась с каждой минутой. Из-за снега даже не было видно зеленый газон и то, что происходило, вряд ли можно было назвать футболом.
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[link href=“https://www.instagram.com/reel/C0XXQiXNzsH/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading” style=“color: #c9c8cd; font-family: Arial,sans-serif; font-size: 14px; font-style: normal; font-weight: normal; line-height: 17px; text-decoration: none;” target=“_blank” rel=“noopener”] Публикация от KKS Lech Poznań (@lechpoznan1922) [/link]
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Слаженной игры с обеих сторон не было, отметили в прессе, и казалось, что ничьей не избежать. Однако на последних минутах Познань вырвалась вперед.
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Ранее Телеграф писал, что сильный снегопад устроил настоящий хаос в некоторых районах южной Германии. А в столице Баварии Мюнхене было даже перекрыто воздушное и железнодорожное движение.