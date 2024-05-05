«Заставила меня стать лучшим игроком» - Свёнтек обошла Соболенко в финале WTA-1000 в Мадриде

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Опубликовано: 05.05.2024 08:59 , Обновлено: 05.05.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко в финале турнира категории WTA 1000 в Мадриде проиграла первой ракетке мира, 22-летней представительнице Польши Иге Свёнтек. Борьба за чемпионский титул была продолжительной - матч продлился 3 часа 14 минут. Для двух теннисисток это противостояние стало третьим на грунте в качестве первой и второй ракеток мира. В итоге Свёнтек уступила всего один сет и в итоге игра завершилась с результатом 5:7, 6:4, 6:7 (7:9).

Как следствие, белорусская спортсменка не смогла взять свой 15-й титул на соревнованиях под эгидой WTA в одиночном разряде и стать чемпионкой турнира в Мадриде в третий раз, а её соперница из Польши, наоборот, помимо собственно победы в чемпионате с призовым фондом более 7,6 млн евро положила в свою персональную копилку ещё несколько достижений.

Во-первых, для Свёнтек победа в Мадриде стала третьим чемпионским титулом в 2024 году: в этом сезоне ей уже покорились “тысячники” в Дохе и в Индиан-Уэллсе. Во-вторых, в свои 22 года она стала самой молодой теннисисткой, завоевавшей 20 титулов WTA (с 2012 года этот неофициальный титул принадлежал Каролин Возняцки из Дании).

Фото: WTA

В своей речи перед вручением победного трофея Свёнтек поблагодарила в числе прочих и свою белорусскую соперницу. Она подчеркнула, что играть против Соболенко для неё “всегда вызов”.

“Спасибо за мотивацию и за то, что ты заставила меня стать лучшим игроком”, - поблагодарила Свёнтек Соболенко на корте.

Ранее Telegraf.news сообщил, что Соболенко попала в ежегодный список Forbes «30 до 30. Европа». В него американский журнал включает тридцатку успешных и влиятельных людей из различных сфер до 30 лет.

Белорусская теннисистка Соболенко попала в топ самых успешных людей до 30 лет по версии Forbes