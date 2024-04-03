Польские фанаты избили белорусского тренера Хацкевича. За что?

Опубликовано: 03.04.2024 14:20 , Обновлено: 03.04.2024

В среду, 3 апреля, футбольные фанаты вторглись на тренировку польского клуба "Заглембе Сосновец" где избили белорусского тренера Александра Хацкевича. Об этом сообщил польский информационный портал Meczyki.

По информации портала, белорусского тренера ударили по лицу и били ногами. Произошедшее связывают с неудачей футбольного клуба в этом сезоне.

Команда “Заглембе Сосновец” находится на последнем месте в турнирной таблице лиги и в предыдущем туре потерпела поражение от ГКС Катовице (0:4).

“Что бы я сегодня ни сказал, это будет выглядеть оправданием. После матча с «Лечией» я говорил с командой, что не только я ответственен за результат. Сегодня перед матчем заранее обсуждался состав и сами игроки определяли свою стратегию игры”, - сказал Хацкевич на пресс-конференции после неудачного матча, чем вызвал большой поток негатива от игроков и фанатов клуба в свою сторону.

По информации Meczyki, работой белорусского тренера очень недовольны и он может лишиться должности уже через 2,5 месяца.

Ранее Telegraf.news писал о том, что два американских СМИ сообщили о том, что Арину Соболенко исключили из списка спортсменов-участников на Олимпийских играх 2024-го года.

В МОК предупредили, что могут не пустить Соболенко на Олимпиаду в Париже