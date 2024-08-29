"За гранью очаровательности" - Встреча Соболенко со своей "мини-копией" после матча US Open покорила соцсети

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Опубликовано: 29.08.2024 09:03 , Обновлено: 29.08.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко вышла в третий раунд Открытого чемпионата США по теннису US Open, обойдя свою соперницу из Италии Лючию Бронцетти. Однако, самый яркий эпизод на корте произошёл уже по завершении матча, когда теннисистки могли по сложившейся традиции пофотографироваться и пообщаться со своими фанатами. Всех присутствующих просто покорила юная поклонница белорусской теннисистки, которую журналисты и пользователи соцсетей тут же окрестили "мини-копией" Соболеко.

Ещё во время матча внимание публики и спортивных комментаторов привлекла на трибунах стадиона Louis Armstrong маленькая девочка, одетая в розовое платье Nike, такое же, как у самой Арины Соболенко, с плюшевым тигром в руках (как известно, тигр является для белорусской теннисистки чем-то наподобие талисмана, у неё даже есть на руке татуировка с изображением этого зверя). Её тут же признали “самой преданной поклонницей” Соболенко, поскольку на протяжении всей игры она очень эмоционально и активно поддерживала свою фаворитку бурными криками. Это не ускользнуло от внимания и самой теннисистки.

“Это был действительно восхитительный момент. Я просто подняла глаза и увидела на большом экране как бы мини-себя. Это было так мило”, - поделилась эмоциями от такой ярой поддержки Соболенко после матча. По её словам, это было отличной “мотивацией продолжать вдохновлять молодое поколение”.

После завершения матча, который для белорусской теннисистки к радости её фанатов завершился победой, Соболенко направилась к трибунам и буквально вытащила ту самую девочку из толпы болельщиков. Обе не скрывали своей радости - сфотографировались вместе, с улыбкой продемонстрировав одинаковые татуировки в виде тигра на предплечье (можно предположить, что у ребёнка она была временной). Малышка подарила своему кумиру своего плюшевого тигра, а та в ответ - огромный розовый мяч, оставив не нём свой автограф.

Спортивные комментаторы назвали эту встречу “главным моментом матча, которого все ждали” и “встречей двух родственных душ”, а комментаторы в соцсетях, по которым разлетелось видео душевного общения спортсменки со своей юной фанаткой не скупились на умилительные комментарии.

“Это просто за гранью очаровательности!” - написал один из них в соцсети X.

“Это самый милый момент 4-го дня US Open”, - согласился другой.

Ранее Telegraf.news рассказал, что этим летом Арине Соболенко посвятили песню. Об этом стало известно после того, как сама спортсменка опубликовала на своей страничке в Instagram сториз со своим бразильским бойфрендом Георгиосом Франгулисом под ритмичную рэп-композицию. Её Соболенко назвала своей потенциальной “новой музыкальной темой”.

«Боец с сердцем тигра» — О Соболенко написали песню. Как оценила теннисистка?