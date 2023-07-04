"Я же не из России" - Азаренко задали на Уимблдоне вопрос, который вызвал гнев любителей тенниса

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Опубликовано: 04.07.2023 10:13 , Обновлено: 04.07.2023

Поклонники тенниса выразили свое разочарование после того, как журналист на Уимблдоне-2023 года задал Виктории Азаренко неудобный вопрос. Это случилось в начале турнира Большого шлема.

Напомним, что белорусская теннисистка пропустила престижный турнир Большого шлема в 2022 году из-за запрета британских властей на выступления белорусских и российских теннисисток из-за российско-украинской войны. Однако в 2023 году Азаренко вернулась на травяные корты в надежде показать многообещающий результат.

[info_b]Более того, 33-летняя девушка не почувствовала враждебности со стороны толпы, пишет британская пресса. Формально белорусские теннисистки выступают на Уимблдоне под нейтральным флагом и не представляют на соревнованиях Беларусь. Таким было условие допуска, предъявленное со стороны организаторов турнира. Также допущенные белорусские и российские спортсмены и спортсменки должны подписать специальную декларацию о нейтралитете. Кроме того, Уимблдон не будет официально транслироваться в Беларуси и России, а 1 фунт стерлингов с каждого билета будет выделен на помощь Украине.[/info_b]

Но Виктория Азаренко всё-таки привлекла к себе внимание болельщиков, после нелепого инцидента на пресс-конференции. Один журналист спросил у белоруски, что значит Уимблдон для России и какую роль он играет в ее культуре. Вопрос с политическим подтекстом был совсем не к месту, так как Виктория Азаренко, хоть и живёт в США, имеет белорусское гражданство, а к России и вовсе не имеет никакого отношения.

“Что значит Уимблдон для России? Я же не из России. Но я всё равно отвечу. На международной арене Уимблдон, несомненно, является одним из крупнейших теннисных событий, и так было всегда, и это самый старый турнир в истории. Так что это знаковое событие. Я не из России и не могу точно сказать, как относятся к нему там”, - заявила Азаренко на пресс-конференции.

После того, как теннисистка быстро закрыла неудачный вопрос, поклонники тенниса отреагировали на него в Твиттере и прокомментировали глупость журналиста.

“Некоторые из этих журналистов на самом деле даже не пытаются”, - возмутился он.

“Этим “журналистам” следует запретить посещать пресс-конференции”, - потребовал другой.

“Этот журналист не сделал никакой домашней работы”, - написал ещё один фанат тенниса.

Бывшая первая ракетка мира Виктория Азаренко одержала победу над соперницей в первом круге и успешно вышла во второй круг Уимблдона. Белоруска взяла верх над Юань Юэ в стартовом раунде турнира, завершив матч со счетом 6-4, 5-7, 6-4.

После своей победы Азаренко рассказала о своих чувствах на пресс-конференции и выразила радость по поводу возвращения на престижную площадку всеанглийского клуба.

“Как-будто я никогда и не уезжала, честно говоря. Мне приятно играть здесь. Я чувствовала, что мне везде очень рады. Меня везде очень поддерживали. И я действительно это ценю”, - сказала Азаренко.

[info_b]Лучшее выступление Виктории Азаренко на Уимблдоне было на турнире 2011 года, когда она преодолела рубеж выхода в полуфинал, а затем, позже, в 2012 году, она добилась такого же результата.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что вторая ракетка мира Арина Соболенко готовится к соревнованиям в Уимблдоне, а пока дала интересное интервью. В нем белорусская теннисистка, проживающая в США, рассказала о поступке, после которого ее мама не разговаривала с ней неделю.

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