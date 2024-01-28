"Я же говорила, что мы немного выпьем" — Соболенко показала, как веселится после победы на Australian Open

🎥 Видео

Опубликовано: 28.01.2024 10:04 , Обновлено: 28.01.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала видео из гостиничного номера, на котором показала, как празднует свою победу в финале Australian Open.

В преддверии следующих состязаний Арина Соболенко и ее команда отпраздновали свой успех на Открытом чемпионате Австралии.

25-летняя теннисистка поделилась видео из отеля, на котором видно, как она и ее друзья отлично проводят время. Сама Арина танцует и отрывается.

В описании к видео Соболенко отметила: “Ахахахаха, простите… мы просто веселимся ? ? ? ? Я же говорила, что мы немного выпьем ? ? ? ?”.

[link href=“https://www.tiktok.com/@saba_a05?refer=embed” title=“@saba_a05” target=“_blank” rel=“noopener”] @saba_a05 [/link]Agahahaha im sorry….we just having fun????I told you we gonna drink a bit????[link href=“https://www.tiktok.com/music/original-sound-6854383948970117893?refer=embed” title=”♬ original sound - Shelby Willis” target=“_blank” rel=“noopener”] ♬ original sound - Shelby Willis [/link]

[info_b]Ранее Арина Соболенко рассказывала в интервью, что после победы у нее будет “большая вечеринка”. [/info_b]

В комментариях под видео многие оценили танцы и поздравили Арину с победой:

“Лучшая) танцуй Ари, дальше больше”;

“Красотка ?”;

“Ты лучшая из нас?? Сил и здоровья, только вперёд ?”;

“Просто респект! Очень крутая))”;

“Молодцы ребята, уже зажигают”.

Напомним, 27 января Арина Соболенко завоевала свой второй титул Большого шлема в карьере, выиграв в финале Australian Open у китаянки Цинвэнь Чжэн со счетом 6:3, 6:2.

Благодаря этой победе спортсменка укрепила свою позицию на втором месте в рейтинге WTA.

К слову, за победу в Мельбурне она должна получить 3 миллиона австралийских долларов, что составляет около $2 071 125. В последующие недели 25-летняя теннисистка будет бороться за лидерство в рейтинге WTA с польской теннисисткой Игой Свентек, а ключевыми событиями, вероятно, станут турниры в Дохе и Дубае.

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