Соболенко выиграла Australian Open и показала "победный танец"

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Опубликовано: 27.01.2024 14:09 , Обновлено: 27.01.2024

Белорусская теннисистка Арина Соболенко (2-я ракета мира) 27 января разгромила китаянку Цинвэнь Чжэн (12-я ракетка мира) и взяла титул в женском финале Australian Open. Она выиграла у Чжэн со счетом 6-3, 6-2, доминируя во время всей игры и прочно утвердилась в качестве почти самой мощной силы в женском теннисе.

Таким образом, Арина Соболенко подтвердила свой прошлогодний титул победительницы на Открытом чемпионате Австралии по теннису, одержав победу в двух сетах над Цинвэнь Чжэн в Мельбурне, которая впервые играла в финале турнира Большого шлема.

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25-летняя белоруска уверенно прошла жеребьевку Открытого чемпионата Австралии и не проиграла ни одного сета за время турнира, став второй женщиной после белоруски Виктории Азаренко в 2013 году, которая защитила свой титул.

После такого достижения Соболенко показала свой “победный танец”.

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А в своей речи заявила, что она будет странной. “Как всегда, моя речь будет странной”, - начала Арина Соболенко и заявила, что надавила на своих тренеров перед турнирном Большого шлема. - Я оказала на них некоторое давление после финала в Брисбене. На этот раз мы выступили лучше”.

“Моя команда много работала. В этот раз у меня получилось лучше. Без вас, ребята, не могла бы достичь этих результатов”, - заявила она.

Также она поблагодарила свою семью: “Должна ли я продолжать говорить по-английски? Потому что они меня не поймут… Все, что я делаю, я делаю для вас…”

Ранее Телеграф писал, что белорусская теннисистка Арина Соболенко вошла в десятку самых высокооплачиваемых спортсменок мира по итогам 2023 года. В рейтинге, составленном авторитетным спортивным изданием Sportico, белоруска оказалась на шестом месте. Примечательно, что 9 из первых 15 мест рейтинга оказались именно за теннисистками.

Соболенко попала в топ-10 высокооплачиваемых спортсменок. Сколько заработала за год?