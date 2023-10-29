«Я недовольна» - Соболенко раскритиковала организаторов финала WTA. Соперницы поддержали

Опубликовано: 29.10.2023 12:53 , Обновлено: 29.10.2023

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, которая сейчас удерживает звание первой ракетки мира, раскритиковала организаторов Итогового теннисного турнира WTA Finals. В этом году соревнования решили проводить в мексиканском Канкуне, но, несмотря на тёплый приём, организовать тренировки ведущим теннисисткам мира на высшем уровне организаторам не удалось.

Соболенко пожаловалась, в частности, на то, что спортсменам выделили очень мало времени на то, чтобы привыкнуть к новому корту. Обычно организаторы крупных турниров дают на это три-четыре дня, чтобы спортсмены могли спокойно освоиться и приспособиться к новым для них условиям. Однако в этот раз, по словам белорусской теннисистки, им выделили всего 45-60 минут.

“Я не довольна, что мы не смогли тренироваться на игровой площадке, то есть, на стадионе. Я думаю, это не тот уровень, который требуется для финала WTA”, - заявила Соболенко на пресс-конференции.

Она отметила, что другие игроки тоже недовольны такими обстоятельствами и, хотя “все находятся в одинаковых условиях”, условия подготовки к финалу WTA должны быть лучше.

“Это не хорошо. Но будем видеть - как есть, так есть. Надеюсь, что в следующем году WTA справится лучше”, - резюмировала белоруска.

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Её соперницы полностью поддержали такую критику. Так, Ига Свёнтек, с которой Соболенко предстоит бороться на турнире в Канкуне не только за титул, но и за звание первой ракетки мира по итогам сезона-2023, призналась, что ей удалось поиграть на корте лишь раз - 45 минут.

“Это немного отличается от практики других кортов. Думаю, чтобы хорошо выступить здесь, нужно просто не обращать внимания на все, что происходит вокруг, а просто сосредоточиться на том, как играть в лучший теннис”, - отметила польская теннисистка.

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Теннисистка из Туниса Онс Жабёр, в свою очередь, отметила, что такая организация изрядно подпортила впечатление от “большого события”.

“У нас должна быть возможность подготовиться и выйти на площадку. Надеюсь, это никогда, никогда, никогда не повторится. Никогда в жизни”, - заявила Жабёр в ходе пресс-конференции.

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Такого же мнения придерживается казахстанская теннисистка Елена Рыбакина. Она отметила, что “продемонстрировать хороший теннис в таких условиях будет не так-то просто”, но пообещала, что спортсмены “постараются сделать все возможное”.

Отметим, что в соцсетях комментаторы, которые обычно щедры на язвительные замечания в адрес известных спортсменов, на этот раз едва ли не единогласно встали на их сторону.

“Причина, по которой игроки хотят ознакомиться с площадкой, заключается в том, чтобы улучшить качество игры. Мы хотим увидеть 8 лучших игроков мира в их лучших проявлениях. Так что да, важно дать им возможность хорошо опробовать корт. Арина права”, - отметил один из комментаторов под постом с высказываниями Соболенко.

Уровень подготовки к Итоговому теннисному турниру пользователи соцсетей назвали “абсолютной катастрофой” и “позором WTA” и обвинили руководство Женской теннисной ассоциации “в полной незаинтересованности ни в игроках, ни в их болельщиках”.

Напомним, решение о предоставлении Канкуну права принять лучших теннисистов мира было принято только по ходу сезона, во второй его половине. Это сразу вызвало ажиотаж, поскольку в мексиканском городе не было соответствующей инфраструктуры, необходимой для проведения такого рода мероприятий. Достаточно сказать, что когда теннисистки уже прибыли в Канкун для подготовки к турниру трибуны на центральном корте еще не были построены. Более того, он сам был доведён до ума всего несколько дней назад.

«Что это?» — Соболенко поделилась видео позора WTA