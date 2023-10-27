"Что это?" - Соболенко поделилась видео позора WTA

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Опубликовано: 27.10.2023 08:43 , Обновлено: 27.10.2023

Соревнования между лучшими теннисистками мира на финале WTA начнутся в ближайшее время. В мексиканский Канкун прибыли ведущие теннисистки сезона, в том числе Ига Свёнтек и Арина Соболенко.

Белоруска поделилась записью своего тренера, на которой видны реалии на тренировочной базе. Они далеки от того, о к чему привыкли топ-ракетки мира.

Финальный турнир WTA стартует 29 октября. Восемь лучших игроков этого сезона будут бороться за целых 1500 очков в рейтинге. Хотя вторая ракетка мира и последовательница Соболенко Ига Свёнтек уже дважды участвовала в соревнованиях такого ранга, она ни разу не дошла до финала, и попытается составить серьезную конкуренцию. Зато в прошлом сезоне это удалось сделать как раз-таки Арине Соболенко.

Действующая лидерка рейтинга WTA решила поделиться записью своего тренера Антона Дуброва, который пожаловался на организацию турнира в Канкуне.

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“Что это?” - красноречиво спросила Соболенко и ее тренер. «Две тренировочные площадки до субботы. Наматывать струны на ракетки можно только в одном месте», — кратко резюмировал Антон Дубров в Instagram. Его записью поделилась Арина Соболенко, которая не скрывает удивления уровнем организации итогового турнира WTA.

Решение о предоставлении Канкуну права принять лучших теннисистов мира было принято только по ходу сезона, во второй его половине. Это сразу вызвало ажиотаж, поскольку в мексиканском городе не было соответствующей инфраструктуры, необходимой для проведения такого рода мероприятий. Достаточно сказать, что трибуны на центральном корте… еще не построены. Более того, он сам был доведён до ума всего несколько дней назад.

В социальных сетях полно фотографий, на которых видно совершенно неподготовленное сооружение, где теннисисты проведут свои матчи. Всего за несколько дней до начала турнира вместо трибун можно было увидеть строительные леса.

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