"Я на 100% с украинцами" - Фуркад объяснил, почему предложил подумать о допуске белорусов к международным соревнованиям

🎤 Мнение

Опубликовано: 04.05.2023 15:20 , Обновлено: 04.05.2023

Пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что недопуск россиян и белорусов на международные соревнования только на основании гражданства является дискриминацией. При этом он поддержал украинцев и заявил, что на их стороне.

“Как представитель спортсменов и спортсмен, я твёрдо убеждён, что мы должны рассмотреть вопрос о допуске российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях. Хотя я понимаю деликатность этого вопроса, учитывая продолжающуюся войну в Украине”, - заявил биатлонист.

“Я знаю, что может быть трудно понять мою позицию. Я знаю об этом, я не слепой. Но мое мнение таково из-за моей приверженности олимпийским ценностям. Я знаю, что это не облегчает трудности украинского народа и страшную войну, которую ему предстоит пережить. Я на 100% с ними”, - уточнил Мартен Фуркад.

“И я хочу быть абсолютно ясным в этом сообщении, потому что мы живем в мире, где некоторые вещи либо черные, либо белые, нет серой зоны. То, что я поддерживаю возвращение российских и белорусских спортсменов, не означает, что я поддерживаю войну. Этого нет и никогда не будет”, - заявил он, передает издание Francs Jeux.

Ранее в Международном олимпийском комитете (МОК) разъяснили, что подразумевают под “активной поддержкой войны в Украине”, из-за которой белорусских спортсменов могут отстранить от участия в международных соревнованиях, в том числе — запретить выступать на Олимпиаде под нейтральным флагом. Оказалось, что для недопуска к соревнованиям спортсменам достаточно просто иметь контракт с белорусскими или российскими силовиками.

МОК приравняли всех белорусских спортсменов на контракте с силовиками к сторонникам войны в Украине