WTA сняла очки у Соболенко. За что и как повлияло на рейтинг?

Опубликовано: 30.10.2025 08:31 , Обновлено: 30.10.2025

Белорусская теннисистка Арина Соболенко и ряд её коллег попала под рейтинговые санкции Женской теннисной ассоциации (WTA). Сразу несколько титулованных теннисисток лишились десятков очков в мировом рейтинге за то, что не принимали участие в крупных турнирах ассоциации. Посмотрели, как это повлияло на распределение сил в женском рейтинге WTA.

Ни взятый кубок Открытого чемпионата США, ни участие в финалах Открытого чемпионата Австралии и Открытого чемпионата Франции не спасли Соболенко от снятия рейтинговых очков. Как не спасло от этого и польскую теннисистку Игу Свёнтек выигранный в этом сезоне Уимблдон. Несмотря на новые победы и титулы, обе теннисистки на днях лишились части честно заработанных рейтинговых очков.

Всё из-за действующих правил Женской теннисной ассоциации. Они требуют от игроков участия как минимум в шести турнирах WTA 500 за сезон. Исключения делают лишь для тех спортсменок, которые не могут участвовать в соревнованиях из-за травмы или по иной уважительной причине. Остальные обязаны выступать, иначе им грозят рейтинговые “санкции”.

Если игроки не выполняют эти требования, они теряют очки, заработанные на более крупных турнирах, и вместо этого получают ноль очков за этот турнир. В результате все три спортсменки, лидеры мирового рейтинга, за последние две недели лишились части своих очков.

По данным британского издания Mirror, неделю назад Соболенко потеряла 10 очков, Свёнтек - сразу 65 очков. В последнем обновлении рейтинга Соболенко лишилась ещё 120 очков после турнира в Дубае, в то время как её ближайшая соперница потеряла 108 очков, набранных в Штутгарте. Кроме того, у пары аннулированы 400 очков, набранных на Итоговом турнире WTA 2024 года. Третий номер мирового рейтинга американка Коко Гауфф за это время лишилась 10 очков.

Тем не менее, на общее распределение сил в рейтинге это существенно не повлияло. По крайней мере, топ-3 остался неизменных, хотя общее количество очков у игроков изменилось. Сейчас рейтинг WTA выглядит следующим образом:

Соболенко - 9870 очков, Свёнтек - 8195 очков, Гауфф - 6563 очка.

Между тем, на этой неделе восемь лучших теннисисток мира отправляются в Эр-Рияд для подготовки к Итоговому турниру WTA, который стартует уже в субботу. В преддверии турнира легенда тенниса и 18-кратная победительница турниров Большого шлема в одиночном разряде Мартина Навратилова поддержала первую ракетку мира в борьбе за титул.

«Невероятно стабильная и превосходная игра. Одна крупная победа, два финала и один полуфинал. Соболенко была всего в трёх-четырёх матчах от победы на турнире Большого шлема. Её стабильность нельзя недооценивать», — восторженно написала Навратилова на сайте WTA Tour.

Ранее Telegraf.news рассказал, что в сентябре первая ракетка мира и действующий чемпион US Open Арина Соболенко снялась с турнира Женской теннисной ассоциации серии WTA 1000 в китайском Пекине. ТПричину отказа белорусской спортсменки от участия назвали организаторы.

Соболенко снялась с престижного турнира WTA 1000 в Пекине. Узнали причину