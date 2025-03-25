World Athletics продлила запрет белорусским легкоатлетам участвовать в международных соревнованиях

Опубликовано: 25.03.2025 16:40 , Обновлено: 25.03.2025

Совет World Athletics принял решение продлить отстранение российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях, проводимых под эгидой Международной ассоциации легкоатлетических федераций. Об этом на пресс-конференции сообщил президент организации Себастьян Коу.

Коу заявил, что совет World Athletics «признал текущие санкции нормальными и не нуждающимися в замене или изменениях». Он также добавил, что санкции могут пересмотреть только в случае «ухудшения текущих обстоятельств» или достижения мирного соглашения.

Стоит отметить, что Международный олимпийский комитет по своему решению уже предоставлял некоторым белорусским спортсменам возможность выступать в нейтральном статусе в других видах спорта. Наиболее ярким примером этого стала летняя Олимпиада в Париже, прошедшая в прошлом году.

Но World Athletics осталась непреклонной и не последовала рекомендациям МОК о допуске спортсменов в нейтральном статусе.

Отметим, что текущая ситуация с отстранением спортсменов из Беларуси и России вызвала немало дискуссий в спортивном сообществе.

Так, будущая глава МОК Кирсти Ковентри уже высказалась в принципе против практики отстранения стран от Олимпийских игр из-за военных конфликтов.

В интервью Sky News Ковентри отметила, что видит несоответствия в текущем подходе, когда внимание приковано к ситуации, из-за которой страдают белорусские и российские атлеты, в то время как конфликты на её родном африканском континенте остаются без внимания.

«Я считаю, что для олимпийского движения лучше всего обеспечить представительство всех спортсменов», — заявила Ковентри.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что покидающий в июне пост главы МОК Томас Бах также ранее призывал к допуску белорусских спортсменов.

Бах призвал допустить белорусских спортсменов к международным соревнованиям