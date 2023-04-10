Вудкрофт ушёл с поста главного тренера минского "Динамо". Почему?

Опубликовано: 10.04.2023 10:04 , Обновлено: 10.04.2023

Крэйг Вудкрофт уходит с поста главного тренера минского хоккейного клуба "Динамо". Как сообщили в пресс-службе "Динамо-Минск", контракт с нынешним тренером "зубров" заканчивается 30 апреля.

Прошедший хоккейный сезон для Вудкрофта стал четвертым подряд, а в общей сложности - пятым в качества главного тренера минского клуба. Вудкрофт руководил игрой “зубров” в течении 303 матчей, что является рекордным показателем для клуба.

Комментируя уход Вудкрофта, исполняющий обязанности генерального директора «Динамо-Минск» Артем Каркоцкий поблагодарил канадского тренера за “профессионализм и максимализм”.

“С его помощью “Динамо” удалось сделать клубную вертикаль действительно рабочей: лучшие выпускники динамовской школы получили при нем шанс заиграть в главной команде страны”, - подчеркнул Каркоцкий.

“Я признателен Вудкрофту за годы, проведенные в “Динамо”, но нами принято решение, что пришло время начать новый этап”, - добавил он.

Кто займет посл главного тренера “зубров” после ухода Вудкрофта, в клубе пока не сообщили.

Как ранее передавал Телеграф, в феврале в СМИ появилась информация о размере зарплат хоккеистов клубов Беларуси, России, Казахстана и Китая, которые входят в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). По данным издания «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, в зарплатный бюджет «Динамо-Минск» оказался на отметке 325 миллионов российских рублей [примерно $4,7 млн].

Стали известны зарплаты хоккеистов «Динамо-Минск»