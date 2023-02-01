Стали известны зарплаты хоккеистов «Динамо-Минск»

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Опубликовано: 01.02.2023 15:31 , Обновлено: 01.02.2023

СМИ опубликовали информацию о размере зарплат хоккеистов клубов Беларуси, России, Казахстана и Китая, которые входят в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

По данным издания «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник, в этом сезоне зарплатный бюджет «Динамо-Минск» находится на отметке 325 миллионов российских рублей [примерно $4,7 млн].

В зарплатном рейтинге «СЭ» среди команд Западной конференции белорусы заняли 7-е место и опередили команды «Витязь», «Сочи», «Северсталь», «Торпедо», «Адмирал», «Амур» и «Нефтехимик».

Что касается игроков, то больше всех в минском «Динамо», по данным издания, получает канадский нападающий Райан Спунер, – 35 миллионов российских рублей в год (почти 500 тыс. долларов).

По 30 миллионов рублей ($428 тыс.) в год получают защитники Джон Гилмор и Марк Барберио. По 27 миллионов ($385 тыс.)— получают защитник Джозеф Дущак и форвард Седрик Пакетт.