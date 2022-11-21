Все футболисты сборной Ирана отказались петь гимн в начале матча на ЧМ-2022

🎥 Видео

Опубликовано: 21.11.2022 17:26 , Обновлено: 21.11.2022

Все игроки национальной сборной Ирана по футболу решили не петь гимн своей страны перед матчем на Чемпионате мира против Англии в понедельник, демонстрируя поддержку протестующим на своей родине. Все 11 игроков стартового состава хранили молчание, когда на международном стадионе "Халифа" звучал гимн.

Ранее, в воскресенье защитник иранской сборной Эхсан Хаджсафи стал первым членом сборной Ирана, который поддержал антиправительственные протесты у себя дома, заявив, что игроки должны быть голосом тех, кто страдает.

https://twitter.com/Caliberaz/status/1594695117927075840?t=zDtdpOHnBiH3oc3kiiVGkw&s=19

“Они должны знать, что мы с ними. И мы их поддерживаем. И мы сочувствуем им”, - заявил Хаджсафи, выступающий за афинский АЕК, на пресс-конференции накануне матча с Англией.

“Мы должны признать, что условия в нашей стране неправильные, и наши люди несчастливы, - сказал он. - Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или мы не должны уважать их”.

Более чем двухмесячные протесты в Иране, вызванные смертью 22-летней девушки, находившейся под стражей в полиции нравственности, продолжаются в стране до сих пор.

Ранее Телеграф сообщил, что издание The Guardin сообщило, что по меньшей мере пятеро протестующих в настоящее время официально приговорены к смертной казни, один из них предположительно за поджог правительственного здания.

Иранские власти стали приговаривать протестующих к смертной казни и расстреливать демонстрации