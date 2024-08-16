Впервые за 6 лет. Белорусская футбольная команда пробилась в еврокубки

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Опубликовано: 16.08.2024 07:54 , Обновлено: 16.08.2024

Минское "Динамо" вышло в раунд плей-офф Лиги Европы. В последний раз белорусские клубы играли в групповой стадии еврокубков 6 лет назад.

“Динамо-Минск” уступило «Линкольну» из Гибралтара в ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги Европы со счетом 1:2, но все равно сыграют в плей-офф Лиги Европы.

“Бело-синие” начинали путь в Лиге чемпионов. Они победили армянский «Пюник» (1:0, 0:0), но проиграли болгарскому «Лудогорцу» (0:2, 1:0), поэтому опустились в турнир рангом ниже — Лигу Европы.

В третьем отборочном раунде подопечные Вадима Скрипченко играли с «Линкольном”. В первом матче динамовцам удалось победить (2:0). И несмотря на поражение во втором, минчане прошли дальше (общий счет – 3:2).

Далее белоруской команде предстоит соперничать за выход в групповую стадию Лиги Европы — с бельгийским «Андерлехтом». Первый матч запланирован на 22 августа. Но даже если проиграют, останутся в еврокубках, так как уже гарантировали себе место в групповом этапе Лиги конференций.

Последний раз минское «Динамо выходило в основную стадию еврокубков в 2015 году. А в общем белорусские клубы выступали в групповой стадии еврокубков 6 лет назад. В тот раз БАТЭ достиг 1/16 финала Лиги Европы, где по итогам двух матчей проиграл лондонскому «Арсеналу» (1:0, 0:3).

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