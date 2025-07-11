Впервые в истории. Три победы белорусских клубов в еврокубках за один вечер подняли Беларусь в рейтинге УЕФА

Опубликовано: 11.07.2025 11:12 , Обновлено: 11.07.2025

Сразу три представителя страны — брестское «Динамо», «Торпедо-БелАЗ» и «Неман» — 10 июля одержали победы в первых матчах первого квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА.

Согласно статистическим данным, которые привёл портал bel.football, это первый случай в истории, когда три белорусских клуба одержали победы в один еврокубковый вечер.

Ранее было четыре случая, когда белорусские команды проводили по три матча за день, не потерпев ни одного поражения, но те серии включали в себя ничейные результаты.

[scryt_b title=“Беспроигрышные еврокубковые дни для белорусских клубов:”]

15 июля 2010 года: «Динамо-Минск» — «Калев» (Эстония) — 5:1 «Днепр» — «Стабек» (Норвегия) — 2:2 «Торпедо-БелАЗ» — ОФК (Сербия) — 2:2

«Динамо-Минск» — «Калев» (Эстония) — 5:1 «Днепр» — «Стабек» (Норвегия) — 2:2 «Торпедо-БелАЗ» — ОФК (Сербия) — 2:2 17 июля 2014 года: «Динамо-Минск» — МюПа (Финляндия) — 3:0 «Неман» — «Хабнарфьордур» (Исландия) — 1:1 «Шахтер» — «Дерри Сити» (Ирландия) — 1:0

«Динамо-Минск» — МюПа (Финляндия) — 3:0 «Неман» — «Хабнарфьордур» (Исландия) — 1:1 «Шахтер» — «Дерри Сити» (Ирландия) — 1:0 14 июля 2016 года: «Динамо-Минск» — «Сент-Патрик» (Ирландия) — 1:1 «Торпедо-БелАЗ» — «Дебрецен» (Венгрия) — 2:1 «Шахтер» — «Домжале» (Словения) — 1:1

«Динамо-Минск» — «Сент-Патрик» (Ирландия) — 1:1 «Торпедо-БелАЗ» — «Дебрецен» (Венгрия) — 2:1 «Шахтер» — «Домжале» (Словения) — 1:1 26 июля 2018 года: «Динамо-Брест» — «Атромитос» (Греция) — 4:3 «Динамо-Минск» — «Дунайска Стреда» (Словакия) — 3:1 «Шахтер» — «Лех» (Польша) — 1:1

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Эти три победы 10 июля принесли Беларуси 0.750 балла в таблицу коэффициентов УЕФА. Этот результат позволил стране подняться на 52-е место в общем клубном рейтинге, обойдя Северную Македонию.

Более того, сейчас Беларусь вышла на первое место в Европе по количеству набранных очков в текущем сезоне 2025/2026 годов. Как уточнил источник, на второй строчке в этом рейтинге расположилась Андорра.

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что матчи белорусов в еврокубках, в том числе Лигу чемпионов, можно посмотреть на телеканале «Беларусь 5».

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