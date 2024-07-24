Во Франции арестовали 40-летнего россиянина за попытку "дестабилизировать" Олимпиаду-2024

Опубликовано: 24.07.2024 08:11 , Обновлено: 24.07.2024

Во Франции силы правопорядка арестовали мужчину, гражданина России, обвинив его в попытке "организовать мероприятия, которые могут вызвать дестабилизацию" во время Олимпийских игр. Других деталей там не предоставили.

На данный момент известно, что арестованному около 40 лет. А сам арест произошел накануне старта Игр. Прокуратура Франции заявила, что в парижской квартире мужчины был проведен обыск по запросу министерства внутренних дел Франции.

Во вторник россиянину было предъявлено обвинение, и он был заключен под стражу до суда. При этом BBC сообщило, что за расследуемое преступление арестованному может грозить тюремный срок до 30 лет.

Ранее Центр анализа угроз Microsoft предупредил, что Россия “наращивает злонамеренные кампании по дезинформации” в отношении Олимпиады Парижа в 2024 году. Для этого российские спецслужбы, по мнению компании, используют искусственный интеллект для очернения репутации организаторов Олимпийских игр и создания предпосылок к насилию на Играх.

Ранее Telegraf.news сообщил, что России, как и Беларуси, запретили участвовать в соревнованиях в Париже в качестве национальной команды. Допущены были только некоторые спортсмены под нейтральным флагом.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен сообщил, что власти страны запретили некоторым журналистам из Беларуси и России освещать Летние Олимпийские игры 2024. Слова главы ведомства передала газета Le Journal du Dimanche.

«Принцип предосторожности» — Французские власти запретили некоторым журналистам из Беларуси освещать Олимпиаду-2024