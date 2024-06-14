Включайте телевизор. Где и во сколько белорусам смотреть матчи "Евро-2024"?

Опубликовано: 14.06.2024 17:29 , Обновлено: 28.01.2025

Вопрос о том, смогут ли фанаты из Беларуси посмотреть прямые трансляции матчей континентального первенства, был открытым до последнего. Только вчера стало известно: на белорусском телевидении всё-таки покажут чемпионат Европы. Сделать это можно на двух каналах — "СТВ" и "РТР-Беларусь". Кто, когда и с кем будет сражаться за кубок — смотрите в расписании, которое специально подготовил Telegraf.news.

Главное футбольное событие года пройдет с 14 июня по 14 июля. За звание лучших на континенте будут сражаться 24 команды. Кроме того, есть и новички — сборные Сербии и Грузии. Напомним, действующим чемпионом Европы на данный момент является Италия.

[info_b]Внимание! Расписание матчей “Евро-2024” указано по белорусскому времени.[/info_b]

Расписание телетрансляций. 1 тур:

14 июня, 22:00. Германия – Шотландия;

15 июня, 16:00. Венгрия – Швейцария;

15 июня, 19:00. Испания – Хорватия;

15 июня, 22:00. Италия – Албания;

16 июня, 16:00. Польша – Нидерланды;

16 июня, 19:00. Словения – Дания;

16 июня, 22:00. Сербия – Англия;

17 июня, 16:00. Румыния – Украина;

17 июня, 19:00. Бельгия – Словакия;

17 июня, 22:00. Австрия – Франция;

18 июня, 19:00. Турция – Грузия;

18 июня, 22:00. Португалия – Чехия.

Расписание телетрансляций. 2 тур:

19 июня, 16:00. Хорватия – Албания;

19 июня, 19:00. Германия – Венгрия;

19 июня, 22:00. Шотландия – Швейцария;

20 июня, 16:00. Словения – Сербия;

20 июня, 19:00. Дания – Англия;

20 июня, 22:00. Испания – Италия;

21 июня, 16:00. Словакия – Украина;

21 июня, 19:00. Польша – Австрия;

21 июня, 22:00. Нидерланды – Франция;

22 июня, 16:00. Грузия – Чехия;

22 июня, 19:00. Турция – Португалия;

22 июня, 22:00. Бельгия – Румыния.

Расписание телетрансляций. 3 тур:

23 июня, 22:00. Швейцария – Германия;

23 июня, 22:00. Шотландия – Венгрия;

24 июня, 22:00. Албания – Испания;

24 июня, 22:00. Хорватия – Италия;

25 июня, 19:00. Нидерланды – Австрия;

25 июня, 19:00. Франция – Польша;

25 июня, 22:00. Англия – Словения;

25 июня, 22:00. Дания – Сербия;

26 июня, 19:00. Словакия – Румыния;

26 июня, 19:00. Украина – Бельгия;

26 июня, 22:00. Грузия – Португалия;

26 июня, 22:00. Чехия – Турция.

Расписание телетрансляций. 1/8 финала:

29 июня, 19:00;

29 июня, 22:00;

30 июня, 19:00;

30 июня, 22:00;

1 июля, 19:00;

1 июля, 22:00;

2 июля, 19:00;

2 июля, 22:00.

Расписание телетрансляций. 1/4 финала:

5 июля, 19:00;

5 июля, 22:00;

6 июля, 19:00;

6 июля, 22:00.

Расписание телетрансляций. 1/2 финала:

9 июля, 22:00;

10 июля, 22:00.

Финал:

14 июля, 22:00.

Ранее Telegraf.news писал, что каждые четыре года Чемпионат Европы по футболу заставляет примкнуть к экранам телевизоров болельщиков и любителей этого вида спорта по всему миру. “Евро-2024” может стать поистине историческим, ведь на нём в последний раз в качестве игроков появятся именитые звёзды футбола, а некоторые сборные получат все шансы на то, чтобы стать чемпионами. Telegraf.news посмотрел, чем примечателен чемпионат Европы 2024-года.

Последний чемпионат для Роналду и, возможно, первый победный для Англии. Чем примечателен Евро-2024?