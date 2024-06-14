Включайте телевизор. Где и во сколько белорусам смотреть матчи "Евро-2024"?
Вопрос о том, смогут ли фанаты из Беларуси посмотреть прямые трансляции матчей континентального первенства, был открытым до последнего. Только вчера стало известно: на белорусском телевидении всё-таки покажут чемпионат Европы. Сделать это можно на двух каналах — "СТВ" и "РТР-Беларусь". Кто, когда и с кем будет сражаться за кубок — смотрите в расписании, которое специально подготовил Telegraf.news.
Главное футбольное событие года пройдет с 14 июня по 14 июля. За звание лучших на континенте будут сражаться 24 команды. Кроме того, есть и новички — сборные Сербии и Грузии. Напомним, действующим чемпионом Европы на данный момент является Италия.
[info_b]Внимание! Расписание матчей “Евро-2024” указано по белорусскому времени.[/info_b]
Расписание телетрансляций. 1 тур:
- 14 июня, 22:00. Германия – Шотландия;
- 15 июня, 16:00. Венгрия – Швейцария;
- 15 июня, 19:00. Испания – Хорватия;
- 15 июня, 22:00. Италия – Албания;
- 16 июня, 16:00. Польша – Нидерланды;
- 16 июня, 19:00. Словения – Дания;
- 16 июня, 22:00. Сербия – Англия;
- 17 июня, 16:00. Румыния – Украина;
- 17 июня, 19:00. Бельгия – Словакия;
- 17 июня, 22:00. Австрия – Франция;
- 18 июня, 19:00. Турция – Грузия;
- 18 июня, 22:00. Португалия – Чехия.
Расписание телетрансляций. 2 тур:
- 19 июня, 16:00. Хорватия – Албания;
- 19 июня, 19:00. Германия – Венгрия;
- 19 июня, 22:00. Шотландия – Швейцария;
- 20 июня, 16:00. Словения – Сербия;
- 20 июня, 19:00. Дания – Англия;
- 20 июня, 22:00. Испания – Италия;
- 21 июня, 16:00. Словакия – Украина;
- 21 июня, 19:00. Польша – Австрия;
- 21 июня, 22:00. Нидерланды – Франция;
- 22 июня, 16:00. Грузия – Чехия;
- 22 июня, 19:00. Турция – Португалия;
- 22 июня, 22:00. Бельгия – Румыния.
Расписание телетрансляций. 3 тур:
- 23 июня, 22:00. Швейцария – Германия;
- 23 июня, 22:00. Шотландия – Венгрия;
- 24 июня, 22:00. Албания – Испания;
- 24 июня, 22:00. Хорватия – Италия;
- 25 июня, 19:00. Нидерланды – Австрия;
- 25 июня, 19:00. Франция – Польша;
- 25 июня, 22:00. Англия – Словения;
- 25 июня, 22:00. Дания – Сербия;
- 26 июня, 19:00. Словакия – Румыния;
- 26 июня, 19:00. Украина – Бельгия;
- 26 июня, 22:00. Грузия – Португалия;
- 26 июня, 22:00. Чехия – Турция.
Расписание телетрансляций. 1/8 финала:
- 29 июня, 19:00;
- 29 июня, 22:00;
- 30 июня, 19:00;
- 30 июня, 22:00;
- 1 июля, 19:00;
- 1 июля, 22:00;
- 2 июля, 19:00;
- 2 июля, 22:00.
Расписание телетрансляций. 1/4 финала:
- 5 июля, 19:00;
- 5 июля, 22:00;
- 6 июля, 19:00;
- 6 июля, 22:00.
Расписание телетрансляций. 1/2 финала:
- 9 июля, 22:00;
- 10 июля, 22:00.
Финал:
- 14 июля, 22:00.
Ранее Telegraf.news писал, что каждые четыре года Чемпионат Европы по футболу заставляет примкнуть к экранам телевизоров болельщиков и любителей этого вида спорта по всему миру. “Евро-2024” может стать поистине историческим, ведь на нём в последний раз в качестве игроков появятся именитые звёзды футбола, а некоторые сборные получат все шансы на то, чтобы стать чемпионами. Telegraf.news посмотрел, чем примечателен чемпионат Европы 2024-года.
Последний чемпионат для Роналду и, возможно, первый победный для Англии. Чем примечателен Евро-2024?