Последний чемпионат для Роналду и, возможно, первый победный для Англии. Чем примечателен Евро-2024?

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Опубликовано: 14.06.2024 16:20 , Обновлено: 14.06.2024

Каждые четыре года чемпионат Европы по футболу заставляет приникнуть к экранам телевизоров болельщиков и любителей этого вида спорта по всему миру. Евро-2024 может стать поистине историческим, ведь на нём в последний раз в качестве игроков появятся именитые звёзды футбола, а некоторые сборные получат все шансы на то, чтобы стать чемпионами. Telegraf.news посмотрел, чем примечателен чемпионат Европы в 2024 году.

Чемпионат Европы по футболу УЕФА, или более известный как Евро-2024, - одно из самых ожидаемых событий в мире футбола. В этом году за желанный кубок и футбольный престиж поборются 24 европейские страны. Состязание сильнейших сборных развернётся в Германии и, вероятно, не обойдётся без неожиданностей и инцидентов. Евро-2024 стартует уже сегодня, 14 июня. Его откроют сборные Германии и Шотландии, которые встретятся на стадионе “Альянц-арена” в Мюнхене. Матч начнётся в 22:00 мск, а сам чемпионат продлится месяц. Чем особенным отметится Евро-2024 и кому пророчат победу?

Последний чемпионат Европы для Роналду и Тони Крооса в качестве игроков

Форварду саудовского “Аль-Насра” и сборной Португалии Криштиану Роналду уже 39, и, вероятнее всего, на следующем чемионате Европы он уже не появится. К слову, португалец уже побил рекорд среди футболистов и станет первым, кто сыграл на Евро 6 раз. О завершении карьеры пятикратного обладателя “Золотого мяча” спрашивают часто. Но, несмотря на почтенный для футболиста возраст, Криштиану продолжает играть и не делает заявлений о скором завершении карьеры. Известно, что он продлил контракт с “Аль-Насра” за который играет сейчас, и ещё планирует сыграть на чемпионате мира в 2026 году. Тем не менее скептики уверены, что ожидать появления звезды футбола на следующем чемпионате Европы не стоит.

А вот для немецкого полузащитника Тони Крооса, который играет за мадридский «Реал» предстоящий чемпионат станет по-настоящему последним. Футболист уже заявил официально, что финал Лиги чемпионов УЕФА станет завершающим этапом его карьеры и не стал продлевать контракт. За мадридцев 34-летний немец играл с 2014 года. На его счету в этой команде 463 матча, 28 забитых мячей и 98 результативных передач. В составе “Реала” Кроос выиграл 22 трофея, включая 4 Лиги чемпионов и столько же титулов чемпиона Испании.

Самый дорогой состав сборной Англии

Для сборной Англии победа на предстоящем чемпионате желанна как никогда. На Евро британцы идут с самым дорогим составом стоимостью в €1,52 млрд. Среди звёзд такие футболисты, как Джуд Беллингем (€180 млн), Фил Фоден (€150 млн) и Букайо Сака (€140 млн). Удивительно, но родоначальники футбола так ни разу и не стали триумфаторами Евро. К слову, и чемпионами мира англичане становились лишь раз. Эта купа фактов всегда становится поводом для шуток на их счёт. Тем не менее, ожидания на игру англичан, как и всегда, высокие.

Показательный чемпионат для Киллиана Мбаппе

Несколько зазвездившийся французский нападающий Килиан Мбаппе совсем недавно скандально покинул “ПСЖ” и теперь играет за испанский “Реал Мадрид”. Один из самых сильных бомбардиров современного футбола получил исключительные имиджевые права при переходе в королевский клуб. По условиям нового контракта, Киллиан будет получать 80 процентов от подобных сделок, в то время как “Реал” лишь оставшиеся 20 процентов.

К слову, подобной исключительности ранее удостаивался лишь Роналду. Обычно клуб заключает контракты 50/50. Полагается, что француз будет зарабатывать от 15 до 20 миллионов евро и в течении 5 лет дополнительно получит подписной бонус за контракт в размере 125 миллионов. Мбаппе наряду с Джудом Беллингемом - самый дорогой игрок предстоящего чемпионата и оценивается в 180 млн евро. Звезда футбола пожелал для себя зрелищную презентацию в рамках нового клуба, которая должна пройти после Евро-2024. Планируется, что её посетят 80 тысяч зрителей.

Кто в фаворитах?

Традиционно наибольший интерес у любителей футбола вызывают фавориты, в чьих числе Франция, Германия и, как ни парадоксально, Англия. Стоит отметить, то последняя на минувшем Евро впервые в истории смогла пробиться в финал, но проиграла итальянцам в серии пенальти. Теперь англичанам пророчат настоящую победу и оценивают их шансы на триумф почти в 20 процентов.

Французы - вторые фавориты после англичан. На ЧМ 2 года назад они добрались до финала, но уступили в серии пенальти аргентинцам, как и британцы на Евро. На прошлом Евро сборная Франции разочаровала, вылетев в 1/8 финала, где проиграла куда более слабой Швейцарии, и опять в пенальти.

Германия нынче принимает турнир дома, и аналитики сходятся во мнении, что победить их сборную будет непросто. Хотя в последнее десятилетие сборная показывала регресс на турнирах. После победы на чемпионате мира в Бразилии в 2014-м и полуфинала Евро-2016 немцы провалили три крупных турнира подряд.

За кого болеют в Беларуси и России?

Согласно проведённым опросам, в России будут болеть за сборную Сербии. Ввиду политических трений болеть за сербов предлагали россиянам на официальном уровне и на ЧМ в 2022 году. Те, к слову, тогда перед матчем с Бразилией даже исполнили кричалку о дружбе с россиянами. В Беларуси подобных опросов не проводили, однако интерес вызывают многие сборные из соседних стран.

Так, сборная Украины на текущем Евро выглядит многообещающе. Отстоять честь Украины вызвались Андрей Лунин, который выиграл Лигу Чемпионов с составе “Реал Мадрида”, Андрей Зинченко, играющий за лондонский “Арсенал”, Артем Довбик и его товарищ Виктор Цыганков из испанской “Жироны”, а также защитники Илья Забарный и Виталий Миколенко из Английской премьер-лиги, Михаил Мудрик из “Челси”.

Впервые на Евро попала и сборная Грузии. Несмотря на то, что большого успеха на чемпионате ей не предрекают, стоит заметить, что в её составе есть сильные игроки, которые достойно показали себя как на внутренних чемпионатах, так и в составе европейских лиг. Главное лицо сборной - это, конечно же, один из лидеров итальянского «Наполи» Хвич Хварацхелия. Соседняя Польша вызывает интерес к своей сборной сильным, хоть уже и знатно постаревшим 35-летним Робертом Левандовским.

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