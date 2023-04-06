В УЕФА решили не отстранять Беларусь от турниров до июня

Опубликовано: 06.04.2023 09:33 , Обновлено: 06.04.2023

УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) не стал отстранять белорусские футбольные команды от международных турниров. Такое решение принял Исполнительный комитет организации на заседании 4 апреля, о чем рассказал президент УЕФА Александр Чеферин.

По решению руководства УЕФА, белорусские команды смогут продолжить свое участие в международных турнира, по меньшей мере до июня. Таким образом, белорусская национальная сборная по футболу сможет продолжить своё участие в отборочном турнире ЕВРО-2024. Кроме того, белорусские футбольным клубам разрешили стартовать в еврокубках.

При этом Беларусь лишили права на проведение женского чемпионата Европы по футболу (U19), который планировал принять Минск в 2025 году, сообщил руководитель УЕФА на пресс-конференции.

“Мы провели обсуждение и решили, что не можем проводить женский ЧЕ-2025 в Беларуси и отзываем его”, - заявил глава УЕФА и пообещал “следить за ситуацией” и исходя из этого корректировать позицию союза в отношении белорусской сборной.

“Все под контролем. Еще будет заседание исполкома 28 июня. У нас много экспертов и мы посмотрим, что мы сможем сделать, а что нет”, - заявил Чеферин.

Напомним, сборным командам Беларуси разрешено принимать участие в международных соревнованиях при определенных условиях. Домашние игры можно проводить только на нейтральной территории и без зрителей.

Около 100 европейский парламентариев направили в УЕФА письмо, в котором призвали организацию исключить Беларусь из турниров под эгидой УЕФА, то есть применить к белорусской сборной такие же санкции, как к российской.

УЕФА исключит сборную Беларуси из ЧЕ в начале апреля? Чеферин ответил на запрос евродепутатов