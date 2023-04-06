В УЕФА решили не отстранять Беларусь от турниров до июня
УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) не стал отстранять белорусские футбольные команды от международных турниров. Такое решение принял Исполнительный комитет организации на заседании 4 апреля, о чем рассказал президент УЕФА Александр Чеферин.
По решению руководства УЕФА, белорусские команды смогут продолжить свое участие в международных турнира, по меньшей мере до июня. Таким образом, белорусская национальная сборная по футболу сможет продолжить своё участие в отборочном турнире ЕВРО-2024. Кроме того, белорусские футбольным клубам разрешили стартовать в еврокубках.
При этом Беларусь лишили права на проведение женского чемпионата Европы по футболу (U19), который планировал принять Минск в 2025 году, сообщил руководитель УЕФА на пресс-конференции.
“Мы провели обсуждение и решили, что не можем проводить женский ЧЕ-2025 в Беларуси и отзываем его”, - заявил глава УЕФА и пообещал “следить за ситуацией” и исходя из этого корректировать позицию союза в отношении белорусской сборной.
“Все под контролем. Еще будет заседание исполкома 28 июня. У нас много экспертов и мы посмотрим, что мы сможем сделать, а что нет”, - заявил Чеферин.
Напомним, сборным командам Беларуси разрешено принимать участие в международных соревнованиях при определенных условиях. Домашние игры можно проводить только на нейтральной территории и без зрителей.
Около 100 европейский парламентариев направили в УЕФА письмо, в котором призвали организацию исключить Беларусь из турниров под эгидой УЕФА, то есть применить к белорусской сборной такие же санкции, как к российской.
УЕФА исключит сборную Беларуси из ЧЕ в начале апреля? Чеферин ответил на запрос евродепутатов