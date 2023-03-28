УЕФА исключит сборную Беларуси из ЧЕ в начале апреля? Чеферин ответил на запрос евродепутатов

Опубликовано: 28.03.2023 16:21 , Обновлено: 15.11.2024

Председатель УЕФА Александр Чеферин ответил на письмо депутатов Европарламента, которые потребовали от УЕФА исключить белорусов из отборочных матчей Евро-2024. В своем ответе он пообещал уже 4 апреля обсудить предложение на заседании исполкома организации.

“УЕФА уже давно намерен обсудить положение Беларуси на предстоящем заседании исполнительного комитета. Организация внимательно следит за тревожными событиями, которые вы упомянули в своем письме”, - написал глава УЕФА евродепутатам.

“Решения, которые будут приняты по этому вопросу, относятся к исключительной компетенции Исполкома УЕФА. Мы хотели бы заверить вас, что ситуация в Беларуси будет тщательно расследована с фактологической и юридической точек зрения”, - написал Чеферин парламентариям ЕС.

Ранее евродепутаты потребовали применить к сборной Беларуси такие же санкции, как к российской.

Напомним, сборной РФ запрещено участвовать в международных соревнованиях из-за вторжения в Украину. В то же время, сборным командам Беларуси разрешено играть при определенных условиях. Домашние игры можно проводить только на нейтральной территории и без зрителей.

Когда может быть принято решение в отношении Беларуси?

Следующее заседание исполкома УЕФА запланировано на 4 апреля в Лиссабоне. Днем позже Португалия также примет Конгресс УЕФА, на котором Чеферин будет добиваться переизбрания на третий и последний срок.

Стоит отметить, что МОК, который ведет дискуссию о том, выступят ли россияне и белорусы на Олимпийских играх в Париже, столкнется с аналогичной проблемой, что и УЕФА.