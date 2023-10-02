В УЕФА предложили отказаться от Лиги Чемпионов. Что взамен?

Опубликовано: 02.10.2023 15:58 , Обновлено: 02.10.2023

Руководство УЕФА и Ассоциации европейский клубов в настоящее приступили к осуждению возможности внедрения трех дивизионов по 18 команд: Суперлиги, Лиги Европы и Лиги претендентов. Об этом сообщило испанское издание El País, ссылаясь на собственные источники.

По информации источника, идея состоит в том, чтобы создать борьбу за повышение и понижение в классе между этими тремя дивизионами. Из Суперлиги будут вылетать две худшие команды и переходить во второй дивизион, тогда как из Лиги Европы в Лигу претендентов по итогам сезона будут выходить четыре клуба. Однако все еще находится на стадии обсуждения и переговоров.

Как уточнил источник, в конце октября должно пройти собрание Исполнительного комитета УЕФА, где, вероятно, будет обсуждаться данная идея. При этом, даже если новый формат будет согласован, то вступит он в силу не ранее 2027 года. Все потому что УЕФА уже изменил формат Лиги чемпионов, который будет действовать с сезона-2024/25 .

Со следующего сезона больше не будет никакого деления на группы – 36 клубов будут формировать единую турнирную таблицу по швейцарской системе. В результате у каждой команды состоится по восемь матчей: четыре дома и четыре на выезде. По их результатам восемь лучших клубов общего этапа выйдут в 1/8 финала.

[info_b]Лига чемпионов УЕФА (ЛЧ) — это ежегодный футбольный турнир, в котором участвуют лучшие клубные команды Европы. Турнир начался в 1955 году и с тех пор стал одним из самых престижных и зрелищных в мире футбола.

Финальный матч ЛЧ 2023/24 запланирован на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. Победитель квалифицируется в групповой этап следующего сезона и сыграет в матче за Суперкубок УЕФА 2024 года против победителя Лиги Европы УЕФА 2023/24.[/info_b]

Ранее Телеграф рассказывал, что белорусские телеканалы матчи Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 транслировать не будут, поэтому вопрос, как и где белорусам их посмотреть, не из легких. Но мы нашли несколько вариантов.

Как в Беларуси посмотреть матчи Лиги чемпионов 2023/24?