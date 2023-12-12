В Турции президент футбольного клуба избил арбитра прямо на поле после матча

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Опубликовано: 12.12.2023 08:22 , Обновлено: 12.12.2023

Матч между турецкими клубами "Анкарагюджю" и "Ризеспором" в рамках чемпионата Турции по футболу, который проходил в Анкаре 11 декабря, закончился скандалом и потасовкой на игровом поле. После финального свистка недовольный ходом матча президент клуба "Анкарагюджю" Фарук Коджа выбежал на поле и ударил арбитра Халила Умута Мелера кулаком по лицу с такой силой, что тот упал на землю. От дальнейшего избиения судью спасли вовремя подоспевшие коллеги и менеджеры клуба, которым пришлось буквально оттаскивать разбушевавшегося президента клуба и спешно уводить с поля. Избитого арбитра под усиленной охраной передали медикам и увезли в больницу.

Сам матч завершился со счётом 1:1 и по ходу игры судья Мелер удалил по одному игроку каждой команды и добавил дополнительное время, причём и удаление игрока “Анкарагюджю”, и гол в ворота команды произошли именно во время дополнительных минут. Именно это, по мнению некоторых спортивных обозревателей, и разозлило президента клуба, из-за чего он не смог сдержать эмоций и распустил руки.

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На трибунах, между тем, эмоции такжебили через край: многие фанаты “Анкарагюджю” разделяли гнев президента своего клуба и приветствовали его, а часть болельщиков даже выбежали на поле с трибун, из-за чего пришлось вмешаться охране, чтобы не допустить массовой потасовки.

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После инцидента на поле Турецкая футбольная федерация объявила о проведении внеочередного заседания, а арбитры отказались проводить матчи чемпионата, запланированные на эту неделю.

Тем временем руководство “Анкарагюджю” тем же вечером принесло официальные извинения по поводу произошедшего.

“Мы, спортивный клуб “Анкарагюджю”, опечалены инцидентом, произошедшим сегодня вечером. Приносим извинения турецкой футбольной общественности и всему спортивному сообществу за печальный инцидент, произошедший после матча “Ризеспор” на стадионе “Эрьяман"", - процитировал заявление клуба местный телеканал Yirmidort.tv.

На произошедшее отреагировали и турецкие правоохранительные органы. Министр юстиции и министр внутренних дел уже заявили о начале судебного разбирательства.

Не остался в стороне и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который на своей официальной страничке в соцсети X (бывший Twitter) осудил нападение на футбольного арбитра.

“Спорт означает мир и братство. Спорт несовместим с насилием. Мы никогда не допустим насилия в турецком спорте”, — написал Эрдоган.

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Ранее Телеграф рассказывал, как в прошлом году в Турции во время футбольного матча болельщик одной из команд выдрал с поля угловой кол и напал на вратаря соперников.

В Турции футбольный фанат сломал кол о спину вратаря