В Турции футбольный фанат сломал кол о спину вратаря
В Турции во время футбольного матча болельщик одной из команд выдрал с поля угловой кол и напал на вратаря соперников. Об этом 27 ноября сообщили местные СМИ.
Как пишет Ensonhaber, болельшик команды «Гёзтепе» вырвал угловой флагшток и напал на голкипера другой команды — «Алтай».
На опубликованных видео видно, как разъяренный фанат сильно ударяет вратарю по спине, из-за чего даже ломается его орудие.
Раненного футболиста доставили в больницу.
Кстати, судья так и не возобновил матч после произошедшего. Поэтому болельщики восприняли это, как сигнал к действиям и начали обстреливать друг друга сигнальными ракетами.
Напряжение распространилось за пределы стадиона, и сторонники Гёзтепе и Алтая начали драться друг с другом.
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