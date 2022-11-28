В Турции футбольный фанат сломал кол о спину вратаря

🎥 Видео

Опубликовано: 28.11.2022 10:21 , Обновлено: 28.11.2022

В Турции во время футбольного матча болельщик одной из команд выдрал с поля угловой кол и напал на вратаря соперников. Об этом 27 ноября сообщили местные СМИ.

Как пишет Ensonhaber, болельшик команды «Гёзтепе» вырвал угловой флагшток и напал на голкипера другой команды — «Алтай».

На опубликованных видео видно, как разъяренный фанат сильно ударяет вратарю по спине, из-за чего даже ломается его орудие.

Раненного футболиста доставили в больницу.

Кстати, судья так и не возобновил матч после произошедшего. Поэтому болельщики восприняли это, как сигнал к действиям и начали обстреливать друг друга сигнальными ракетами.

Напряжение распространилось за пределы стадиона, и сторонники Гёзтепе и Алтая начали драться друг с другом.

Ранее Телеграф писал, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду во время матча с Ганой на Чемпионате мира по футболу в Катаре достал что-то из трусов и положил в рот. Позже он признался, что это было.

Роналду достал еду из трусов прямо во время матча на ЧМ-2022