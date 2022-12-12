В США назвали условие для участия белорусских спортсменов в Олимпиаде-2024

Опубликовано: 12.12.2022 15:58 , Обновлено: 12.12.2022

Олимпийский и Паралимпийский комитет США поддержал идею участия белорусских и российских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже. Но при условии.

По словам председателя правления комитета Сюзанны Лайонс, они не должны будут выступать под флагами своих стран.

Она отметила, что изменение позиции в этом вопросе нужно «для сохранения олимпийских идеалов включения спортсменов, несмотря на иногда нежелательные или даже насильственные действия их правительств».

И подчеркнула, что США по-прежнему «поддерживает украинский народ и украинских спортсменов».

Днями ранее глава Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил, что хочет, чтобы российские и белорусские спортсмены могли участвовать в Играх в Париже, даже если война в Украине продолжится.

При этом ранее США критиковали российских спортсменов, участвующих в соревнованиях после допинговых скандалов, а МОК призывала спортивные федерации по всему миру отстранять представителей РФ и Беларуси от соревнований из-за войны в Украине.

Напомним, в середине октября Бах призвал спортивные федерации не снимать санкции с белорусских и российских спортсменов. При этом заявил о «неразрешимой диллеме».