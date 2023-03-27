В Румынии рассказали, сколько голов хотят забить белорусам. А что обещают "белокрылые"?

Опубликовано: 27.03.2023 10:45 , Обновлено: 27.03.2023

Нападающий сборной Румынии по футболу Денис Алибек поделился ожиданиями от матча с белорусской командой в отборочном раунде Евро-2024, которая должна пройти 28 марта. А как планируют играть «белокрылые» после разгромного проигрыша от Швейцарии?

25 марта Румыния победила Андорру со счетом 2:0. Теперь футболисты решительно настроены на игру со сборной Беларуси. Румынский форвард Денис Алибек даже надеется на «низкий боевой дух» соперников.

«Я надеюсь, что белорусы придут с низким боевым духом, и мы тоже сумеем забить им пять мячей», — заявил он для Digi Sport.

Он также выразил уверенность, что его команда пройдет квалификацию. «Мы семья, сплоченная группа, и я думаю, это видно», добавил спортсмен.

Что пообещали показать белорусы в матче с Румынией?

Ранее, 23 марта, главный тренер сборной Беларуси по футболу Георгий Кондратьев говорил, что команда Румынии «ненамного слабее Швейцарии».

«Тем более что они будут играть при своих болельщиках, так что не думаю, что нам там будет проще», — отметил он в комментарии для гостелеканала «Беларусь 5».

По его словам, белорусы могут предложить «высочайшую дисциплину, самоотдачу и хорошие ответные атаки».

Напомним, что 25 марта Швейцария забила 5 безответных мячей в ворота белорусов в стартовом матче квалификации чемпионата Европы по футболу. Кондратьев рассказал, что же произошло на поле.

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