В РФ объяснили победу Аргентины на ЧМ-2022 применением российского медпрепарата
В России связали победу сборной Аргентины в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре с тем, что страна импортировала больше всего российского медицинского препарата.
Речь идет о вакцине «Спутник V».
«Аргентина получила больше всего доз вакцины «Спутник V», и победила на Чемпионате мира по футболу», — написали в ряде российских телеграм-каналов.
Там со ссылкой на данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) похвалились, что РФ экспортировала в Аргентину больше всего доз российской вакцины «Спутник V» и что мол «даже президент Аргентины вакцинирован «Спутник V».
А затем добавили, что сборная страны победила команду Франции и стала чемпионом мира.
«Случайность? Не думаем», — так нехитро связали одно с другим авторы российских телеграм-каналов.
Напомним, сборная Аргентины выиграла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, одолев в финале Францию. Окончательный результат матча решили пенальти. Бывшие чемпионы мира сражались изо всех сил, но не смогли противостоять Месси и его товарищам по команде.