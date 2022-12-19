В РФ объяснили победу Аргентины на ЧМ-2022 применением российского медпрепарата

Опубликовано: 19.12.2022 10:57 , Обновлено: 19.12.2022

В России связали победу сборной Аргентины в Чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре с тем, что страна импортировала больше всего российского медицинского препарата.

Речь идет о вакцине «Спутник V».

«Аргентина получила больше всего доз вакцины «Спутник V», и победила на Чемпионате мира по футболу», — написали в ряде российских телеграм-каналов.

Там со ссылкой на данные Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) похвалились, что РФ экспортировала в Аргентину больше всего доз российской вакцины «Спутник V» и что мол «даже президент Аргентины вакцинирован «Спутник V».

А затем добавили, что сборная страны победила команду Франции и стала чемпионом мира.

«Случайность? Не думаем», — так нехитро связали одно с другим авторы российских телеграм-каналов.

Напомним, сборная Аргентины выиграла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, одолев в финале Францию. Окончательный результат матча решили пенальти. Бывшие чемпионы мира сражались изо всех сил, но не смогли противостоять Месси и его товарищам по команде.