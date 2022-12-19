Незабываемый финал: Сборная Аргентины стала чемпионом мира по футболу. Вот как это было

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Опубликовано: 19.12.2022 07:32 , Обновлено: 19.12.2022

Сборная Аргентины выиграла чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре, победив в финале Францию. Окончательный результат матча решили пенальти. Бывшие чемпионы мира сражались изо всех сил, но не смогли противостоять Месси и его товарищам по команде.

В первом тайме обе команды вели себя осторожно. Однако аргентинцы быстро выбились вперед. На 21-й минуте, когда Ди Мария убежал с мячом в штрафную, и его сбил Дембеле, судья назначил пенальти.

Его пробивал Месси — и не ошибся. Он уверенно и спокойно забил гол — перед ударом ногой ненадолго замер, обманув вратаря, прыгнувшего в противоположную сторону.

Второй гол аргентинцы забили на 36-й минуте. Лео Месси побежал к воротам, отпасовал на Ди Марию, который и забил.

Так первый тайм финала и закончился — со счетом 2:0 в пользу Аргентины.

REUTERS/Bernadett Szabo

REUTERS/Lee SmithА вот во втором тайме судья назначил пенальти в ворота сборной Аргентины. Через минуту Килиан Мбаппе забил гол. Мартинес коснулся мяча, но тот попал в сетку. Счет 2:1.

Всего через несколько минут и несколько точных передач мяч в штрафной получил Килиан Мбаппе и в одно касание сравнял счет. 2:2!

[info_b]Впервые с 2014 года в финале чемпионата мира назначили дополнительное время. Два тайма матча Франция — Аргентина завершились со счетом 2:2.[/info_b]

REUTERS/Hannah Mckay

REUTERS/Dylan Martinez

А потом в игру вернулся Лео Месси. На 108-й минуте он забил гол, сделав счет Аргентины 3:2. Однако на этом этот невероятно захватывающий финальный матч не закончился. Спустя несколько минут Мбаппе забил пенальти и сравнил счет 3:3, сделав хет-трик в матче.

Вскоре после этого Мбаппе хотел добить соперников четвертым голом, но из этого ничего не вышло.

Окончательный счет матча был 3:3 в дополнительное время, 4:2 пенальти в пользу Аргентины.

В истории чемпионатов мира по футболу 35 матчей должны были решиться пенальти. Лионель Месси осуществил мечту о победе на чемпионате мира, а также в 26-й раз сыграл на чемпионате мира по футболу и стал независимым рекордсменом по этому показателю.