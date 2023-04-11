В минском "Динамо" назначили нового главного тренера. Кто сменил Вудкрофта?

Опубликовано: 11.04.2023 11:04 , Обновлено: 11.04.2023

В минском хоккейном клубе «Динамо» рассказали, кто заменит Крэйга Вудкрофта на посту главного тренера. Как сообщили в пресс-службе клуба, тренировать «зубров» в ближайший год будет российский специалист Дмитрий Квартальнов.

Согласно официальному заявлению пресс-службы клуба, “Динамо-Минск” договорился с Дмитрием Квартальновым о заключении контракта на один год.

У Квартальнова есть опыт работы главным тренером в других клубах Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), таких как «Северсталь», «Сибирь», ЦСКА, «Локомотив», «Ак Барс».

Как рассказали в ХК “Динамо-Минск”, на счету Квартальнова в общей сложности 809 матчей в КХЛ, из них в 515 его команды одерживали победу. Он также является обладателем Кубка континента (2015, 2016, 2017), Кубка открытия (2016), награды «Лучший тренер» (2016).

Напомним, об уходе Крэйга Вудкрофта с поста главного тренера минского хоккейного клуба “Динамо” стало известно 10 апреля. Контракт с нынешним тренером “зубров” заканчивается 30 апреля.

Вудкрофт ушёл с поста главного тренера минского «Динамо». Почему?