В IIHF заявили, что Беларусь не сыграет в ЧМ-2023 по хоккею «даже если завтра все закончится»

Опубликовано: 28.09.2022 11:03 , Обновлено: 28.09.2022

Сборные Беларуси и России по хоккею точно не будут играть на Чемпионате мира – 2023. Об этом заявил член совета Международной федерации хоккея (IIHF) Хейкки Хиетанен.

Так он отреагировал на слухи о том, что белорусских и российских спортсменов все же могут допустить к участию к соревнованиям.

«Даже если завтра все [война] закончится, в турнире сыграют ранее заявленные команды. Другие [сборные] не имеют никакого отношения к играм. Решения Международной федерации хоккея приняты, и нет причин их менять», — заявил он.

Кроме того, Хиетанен добавил, что низшие дивизионы чемпионата тоже заполнены, и лишних мест нет.

«ремя покажет, когда в мире может возникнуть ситуация, при которой эти две страны смогут быть вовлечены», — сказал он.

[info_b]Напомним, в конце мая 2022 года Международная федерация хоккея (IIHF) объявила, что сборные России и Беларуси не будут играть на Чемпионате мира – 2023. 28 февраля Совет Международной федерации хоккея (IIHF) принял решение об отстранении национальной, сборных и клубных команд Беларуси от участия в турнирах до момента разрешения вооруженного конфликта в Украине.

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Кстати, в середине сентября президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко заявил, что «почувствовал потепление на международном спортивном уровне» и призвал белорусских спортсменов готовится к Олимпийским Играм-2024 в Париже.

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