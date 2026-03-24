В ХК «Динамо-Минск» рассказали, кому дадут «абсолютно бесплатные билеты» на плей-офф

Опубликовано: 24.03.2026 13:29 , Обновлено: 24.03.2026

Руководитель отдела маркетинга хоккейного клуба «Динамо-Минск» Анастасия Небокаткина сообщила, что билеты на плей-офф, куда прошел минский клуб, почти все распроданы.

«Вопрос свободного билетика с приближением плей-офф становится все более актуальным. “Динамо” – главный клуб страны, и мы стараемся делать для белорусского болельщика лучший спортивный продукт. Отсюда и стабильно высокий интерес к матчам команды», – заявила представительница клуба, передает российское агентство «Спутник».

Тем не менее для одной категории болельщиков полагаются бесплатные билеты на стартовый раунд плей-офф. Речь идет о владельцах абонементов, которые не первый год с командой «в одном звене».

Ранее в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что получили ответ от хоккейного клуба «Динамо-Минск» на свой запрос о кратно выросших ценах на билеты.

Напомним, что министерский запрос был детальный. МАРТ хотел получить от хоккейного клуба расшифровку статей затрат и обоснование текущей стоимости билетов на домашние матчи раунда плей-офф КХЛ (Континентальной хоккейной лиги), пояснили тогда в ведомстве

ХК «Динамо-Минск» ответило МАРТ о выросших ценах на билеты