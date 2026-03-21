ХК «Динамо-Минск» ответило МАРТ о выросших ценах на билеты

Опубликовано: 21.03.2026 08:46 , Обновлено: 21.03.2026

В Министерстве антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) сообщили, что получили ответ от хоккейного клуба «Динамо-Минск» на свой запрос о кратно выросших ценах на билеты.

В МАРТ утверждают, что 20 марта клуб отправил министерству «заверения», что на остальные матчи (на следующих стадиях турнира) будет формировать цены на билеты с «особым учетом социальной значимости клуба как важнейшего спортивного проекта для страны».

Напомним, что министерский запрос был куда более детальный. МАРТ хотел получить от хоккейного клуба расшифровку статей затрат и обоснование текущей стоимости билетов на домашние матчи раунда плей-офф КХЛ (Континентальной хоккейной лиги), пояснили тогда в ведомстве.

Прислал ли клуб свои расчеты и обоснование многократно выросшей стоимости билетов, в ведомстве не уточнили.

Напомним, что фанаты столичного хоккейного клуба «Динамо-Минск» поделились в соцсетях ценами на абонементы на матчи плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Оказалось, что цены по сравнению с матчами в рамках регулярного чемпионата, который предшествует плей-оффу, подскочили более чем в 5 раз.

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