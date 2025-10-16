В Беларуси обанкротился один из самых титулованных футбольных клубов

Опубликовано: 16.10.2025 07:47 , Обновлено: 16.10.2025

Экономический суд Минской области признал банкротом один из самых титулованных футбольных клубов Беларуси - солигорский "Шахтёр". За последние 15 лет клуб трижды становился чемпионом Беларуси и столько же брал Кубок Беларуси, а теперь суд поставил вопрос о его ликвидации за многомиллионные долги.

Согласно информации из Единого государственного реестра сведений о банкротстве, общая сумма долгов клуба перед кредиторами превысила 16,7 млн рублей (одних лишь непогашенных внеочередных платежей у клуба - почти на 77,8 тыс. рублей). Ещё летом этого года клубу назначили антикризисного управляющего, однако тот, проведя анализ финансового состояния и платежеспособности клуба, пришёл к выводу, что клуб “в настоящее время не в состоянии полностью исполнить денежные обязательства перед всеми кредиторами”.

В результате 6 октября Экономический суд Минской области вынес решение о признании юридического лица футбольного клуба, основанного 64 года назад, банкротом и начал процесс его ликвидации.

Как следует из судебных документов, у клуба имеются активы примерно на 11 млн рублей, которыми антикризисный управляющий попытаться закрыть хотя бы часть долгов:

недвижимости на 9,1 млн рублей,

транспортных средств на 797 тыс. рублей,

основные средства — около 746 тыс. рублей,

денежные средства на банковском счёте- порядка 79 тыс. рублей.

Однако, как отметило издание Office Life, не известно, насколько ликвидны активы клуба и за сколько в итоге удастся продать те же транспортные средства и недвижимость на торгах, неизвестно, ведь нередко итоговая стоимость имущества на аукционах оказывается ниже экспертной оценки.

Ранее Telegraf.news рассказывал, что в 2023 году вокруг футбольного клуба “Шахтер” разгорелся громкий скандал - его руководство обвинили в организации договорных матчей. В результате контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение лишить клуб звания чемпиона за 2022 год и отстранил его от участия в еврокубках.

АБФФ лишила чемпионства Беларуси солигорский «Шахтер»

Уже в 2024 году команда, которую спонсировал «Беларуськалий», оказалась лишь в первой лиге, а в 2025 году и вовсе не стала заявляться на участие в белорусском чемпионате. В марте команду полностью расформировали.