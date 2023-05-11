АБФФ лишила чемпионства Беларуси солигорский "Шахтер"

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Опубликовано: 11.05.2023 13:14 , Обновлено: 11.05.2023

Контрольно-дисциплинарный комитет АБФФ принял решение лишить прошлогоднего чемпионства солигорский футбольный клуб "Шахтер". Там заявили, что имеют доказательства договорных матчей с участием этой команды. Наград лишили и минский "Энергетик-БГУ".

“Были организованы договорные матчи, а также осуществлялось неправомерное финансовое стимулирование команд высшей лиги, после чего было возбуждено дисциплинарное производство, в рамках которого было опрошено более 20 лиц, причастных к вышеуказанным событиям”, - сообщили в АБФФ.

В футбольной ассоциации рассказали, что солигорский клуб также накажут штрафом в размере 10 000 базовых величин (370 000 белорусских рублей), ещё присудили наказание в виде лишения 30 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2023 года среди команд высшей лиги, лишения 20 турнирных очков в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2024 года среди команд высшей лиги, лишения полученных наград в чемпионате Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги.

Также члены комитета АБФФ постановили аннулировать результат матча чемпионата Республики Беларусь по футболу 2022 года среди команд высшей лиги ФК «Шахтер» - ФК «Белшина» (12.11.2022) и присудить «техническое поражение» обеим командам.

Также решением АБФФ “Шахтер» и “Энергетик-БГУ ” оставили без еврокубков из-за лишения наград в сезоне-2022.

Вместо них в Лиге конференций будут участвовать минское «Динамо» и «Ислочь».

Полный список санкций можно прочитать тут.