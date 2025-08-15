В Беларуси начали показывать футбольные Ла Лигу, Серию А и Лигу 1

Опубликовано: 15.08.2025 16:39 , Обновлено: 15.08.2025

Онлайн-кинотеатр «Кинопоиск» начал транслировать в Беларуси матчи трёх ведущих европейских футбольных чемпионатов: испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. Трансляции должны быть доступны как в прямом эфире, так и в записи.

Для доступа к матчам нужно быть как минимум подписчиком «Яндекс Плюса». Дополнительно нужно подключить опцию «Больше спорта». Её стоимость - 9,99 рубля в месяц. Компания также предложила бесплатный пробный период на три месяца.

При этом, как заверила компания, часть матчей испанской Ла Лиги доступна и без этой опции.

Первые трансляции на «Кинопоиске» стартовали уже 15 августа. В этот день белорусы получили возможность смотреть матчи Ла Лиги «Жирона» — «Райо Вальекано» и Лиги 1 «Ренн» — «Марсель» .

На следующий день, 16 августа, можно посмотреть игру «Барселона» — «Мальорка» . Трансляции итальянской Серии А начнутся с 23 августа.

На официальном сайте испанской Ла Лиги Беларусь до сих пор значится как «серая зона», что означает отсутствие официального вещателя. На сайте итальянской Серии А в качестве правообладателя для нашей страны указан телеканал Setanta Sports, который прекратил вещание в Беларуси несколько лет назад. Сайт Лиги 1 информацию о вещателях по странам не содержит.

Ранее на «Кинопоиске» уже были доступны трансляции матчей КХЛ, РПЛ, а также турниры UFC и бои на голых кулаках Top Dog. Кроме того, в подписку «Яндекс Плюс» входит доступ к трансляциям чемпионатов Беларуси по футболу и хоккею, которые показывает телеканал «Беларусь-5».

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, что СТВ анонсировал на осень запуск нового спортивного телеканала.

СТВ запустил в Беларуси новый телеканал с «трансляциями ведущих международных турниров»