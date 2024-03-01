В АБФФ пообещали новый чемпионат по футболу в Беларуси. Когда?

Опубликовано: 01.03.2024 12:31 , Обновлено: 01.03.2024

Председатель Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ) Николай Шерстнёв сообщил о введении нового чемпионата по футболу. Для кого?

Так, речь идет о соревновании для подростков 12-14 лет.

“Уже с этого сезона футбольного, 2024-го, мы вводим постоянный чемпионат. Что это дает? Что детско-юношеские спортивные школы обязаны будут сформировать команды возрастные. То, чего нет сегодня”, — сказал Шерстнёв.

По его словам, раз “нет чемпионатов постоянных”, то “зачем тогда в «дюшке» [CДЮШОР] иметь команду футбольную?”

“Соответственно, если нет футбольной команды, зачем тогда тренеру напрягаться о каких-то там параметрах спортивных?”, — заявил председатель АБФФ.

Также Шерстнёв отметил, что в Беларуси “нет результата, о котором бы говорила вся страна”. Это представитель власти связал с тем, что “дело не в инфраструктуре, а в воле к победе”.

Напомним, ранее, 29 февраля, Александр Лукашенко выслушал доклад спортивных чиновников о состоянии и развитии белорусского футбола. Спортивные достижения назвал «никуда не годными», пригрозил «лишением льгот», привел в пример соседей и установил сроки «наведения порядка».

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