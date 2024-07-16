Умер известный белорусский футболист Михаил Вергеенко

Опубликовано: 16.07.2024 12:43 , Обновлено: 16.07.2024

Ассоциация "Белорусская федерация футбола" сообщила о смерти известного футболиста Михаила Вергеенко. Легендарного игрока столичного «Динамо», которое стало чемпионом СССР в 1982 году, не стало на 75-м году жизни. Причина смерти и дата прощания пока не сообщаются.

Футбольную карьеру Михаил Вергеенко начал в родном Гомеле, а с 1968 года защищал ворота столичного клуба “Динамо”. В его составе в 1982 году мужчина стал чемпионом Советского Союза. На протяжении 13 лет Вергеенко бы капитаном динамовской дружины. Завершив игровую карьеру, он перешёл на тренерскую работу, возглавлял минское “Динамо”, был главным тренером национальной сборной Беларуси, сообщили в пресс-службе ассоциации “Белорусская федерация футбола”.

Долгое время Михаил Вергеенко был заместителем председателя АБФФ, трудился на должности технического директора, возглавлял комитет по женскому футболу, а также был председателем федерации футбола Минска.

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