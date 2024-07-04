МОК опубликовал список белорусов, которые точно поедут на Олимпиаду-2024

Опубликовано: 04.07.2024 11:51 , Обновлено: 04.07.2024

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте список так называемых "индивидуальных нейтральных спортсменов" - тех белорусов и россиян, которых пригласили для участия в Летних Олимпийских играх - 2024 в Париже и которые должны выступать под нейтральным флагом. В списке - в том числе белорусские теннисистки Арина Соболенко и Виктория Азаренко.

МОК напомнил на своем сайте, что его исполнительный комитет в декабре 2023 года определил “строгие условия допуска” для участия “индивидуальных нейтральных спортсменов” в Олимпиаде. Для этой цели определили квотные места.

Специальная комиссия оценила допуск каждого белорусского и российского спортсмена, в частности изучила “новую информацию из различных источников”, в том числе списки, опубликованные на официальных сайтах в России и Беларуси, спортсменов, которые связаны со спортивными клубами Вооруженных сил и сил безопасности этих стран, утверждают в МОК.

Так, согласно информации комитета, Азаренко приглашение приняла, а Соболенко - нет.

Скриншот: olympics.com

В то же время, согласно информации на сайте Международной федерации тенниса (ITF), приглашение отклонила и Азаренко.

Приглашение принять участие в Олимпиаде приняла также белорусская велогонщица Анна Терех, батутисты Иван Литвинович и Виолетта Бордиловская, тяжелоатлеты Сюзанна Володько и Евгений Тихонцов, гребцы на каноэ Юлия Трушкина и Владислав Кравец и не только. Полный список - на сайте МОК.

Также, по информации комитета, пока не все приглашенные спортсмены приняли решение по участию в Олимпиаде.

[info_b]Летние Олимпийские игры 2024 запланировали провести с 26 июля по 11 августа в Париже. В программе соревнований представили 32 вида спорта. К основным олимпийским видам добавили спортивное скалолазание, скейтбординг и серфинг, брейк-данс.[/info_b]

Ранее Telegraf.news рассказывал, кого из белорусов не допустили к участию в Олимпиаде. Эти спортсмены, по данным МОК, не прошли проверку спецкомиссии на «нейтральность». К примеру, этого не смог сделать Владислав Демеш, который должен был выступать в дисциплине «стрельба из пулевого пистолета».

Плюс 6 фамилий. МОК обновил список допущенных к Олимпиаде спортсменов из Беларуси