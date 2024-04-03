"Умею уклоняться" - Хацкевич рассказал о нападении польских фанатов

Опубликовано: 03.04.2024 17:11 , Обновлено: 04.04.2024

Белорусский футбольный тренер Александр Хацкевич прокомментировал своё избиение на тренировке с командой "Заглембе Сосновец" в Польше.

«Тренировка проходила в нормальной атмосфере, но в какой-то момент появилась группа людей, которые решили агрессивно атаковать тренерский штаб и игроков. Мои футболисты проявили сплоченность. Я вырос на улице и знаю, как вести себя в таких ситуациях, я могу увернуться, могу защититься. Мы не чувствовали себя в безопасности. Проблема в том, что клуб не позаботился о должной безопасности во время тренировок. Этого не должно было случиться”, — сказал Александр Хацкевич.

Позже он прокомментировал более подробно случившийся инцидент изданию “Спорт-Экспресс”. Хацкевич рассказал, что нападавших было 30-40 человек, и они скрывали свои лица под балаклавами.

Тренер заявил, что не понял причин, по которым на него напали хулиганы т.к. они разговаривали на польском, а он “плохо понимает польский язык”. Также белорус отметил, что в потасовке он не получил “ни царапин, ни синяков” и смог вместе с командой вернуться к тренировке на поле после того, как неизвестные покинули территорию.

Напомним, что инцидент с избиением белорусского футбольного тренера в Польше произошёл днём 3 апреля. Об этом рассказал спортивный портал Meczyki.

Белорусский футбольный тренер Александр Хацкевич возглавил польский Заглембе в январе 2024 года. После 25 туров его команда набрала 13 очков и теперь занимает последнее место в турнирной таблице.

Ранее Telegraf.news рассказывал подробности случившегося инцидента.

Польские фанаты избили белорусского тренера Хацкевича. За что?