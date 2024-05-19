Украинец Усик победил Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира по боксу в супертяжёлом весе

🎥 Видео

Опубликовано: 19.05.2024 09:21 , Обновлено: 19.05.2024

Украинец Александр Усик победил британца Тайсона Фьюри и стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе на турнире Kingdom Arena в Саудовской Аравии. Украинский спортсмен стал первым человеком, занявшим этот титул после Леннокса Льюиса в 1999 году.

В первой половине боя удача была на стороне британца, который уже к экватору владел солидным преимуществом. Усик к седьмому раунду выглядел уставшим и пропускал немало ударов, однако это не помешало ему переломить ход матча. В восьмом раунде он разбил нос противнику, а в девятом отправил его в нокдаун — только гонг спас Фьюри от досрочного поражения. В итоге двое судей отдали победу Александру Усику (114:113, 115:112), а один — Тайсону Фьюри (114:113).

“Отец, ты слышишь меня? Мы это сделали! Мы это сделали! Спасибо большое моей команде, спасибо моему Богу, Иисусу”, — радовался победе Усик и посвящал её отцу, который умер в 2012 году.

Фото: Reuters

Пресс-конференцию с журналистами украинский чемпион пропустил, поскольку отправился в больницу. У Усика — подозрение на перелом челюсти. Но главное он сказать всё-таки успел — боксёр согласился на реванш с Тайсоном Фьюри. Тот, в свою очередь, высказал своё мнение насчёт победы украинца.

“Я считаю, что выиграл тот бой. Я думаю, что он выиграл несколько раундов, но я выиграл большинство из них. Его страна находится в состоянии войны, поэтому люди на его стороне”, — заявил проигравший Тайсон Фьюри.

37-летний украинец стал первым боксёром, обладателем всех четырёх основных поясов в супертяжёлом весе одновременно, и первым бесспорным чемпионом за 24 года, передало издание Sky News. Гарантированный гонорар Усика составил как минимум 34 миллиона долларов.

Ранее Telegraf.news писал, что на футбольном матче в Нижнем Новгороде белорусский спортсмен Николай Иванов, выступающий за пятигорский клуб “Машук-КМВ”, забил гол на второй секунде матча. Согласно подсчётам российских спортивных СМИ, на то, чтобы пробить ворота противника — спортивного клуба “Химик” — белорусу понадобилось всего 2,71 секунды.

Новый мировой рекорд? Белорусский футболист забил гол на второй секунде матча