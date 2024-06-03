УЕФА обновил клубный рейтинг. На каком месте БАТЭ, "Динамо" и "Неман"?

Опубликовано: 03.06.2024 11:32 , Обновлено: 15.11.2024

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) обновил клубный рейтинг после победы "Реала" над "Боруссией". Согласно нему, лучшим ФК Беларуси является БАТЭ.

[info_b]Клубный рейтинг учитывает результаты каждого клуба в еврокубках и используется для определения посева клубов при жеребьевке. Таблицы рейтингов составляются на основании коэффициентов за пять лет. Коэффициенты обновляются после завершения очередного раунда в клубных турнирах УЕФА.[/info_b]

Так, борисовский клубзанял 152 место из 421.

Солигорский “Шахтер” расположился на 219 месте, минское “Динамо” — на 288, брестское — на 325.

Далее из белорусских клубов идут жодинское “Торпедо” (339), гродненский “Неман” (384), “Гомель” (406) и “Витебск” (412).

А что соседи? Лучшим клубом Украины признали “Шахтер” (27 место в общем рейтинге), России — “Зенит” (79 место), Польши — “Лех” (86), Литвы — Жальгирис (127), Латвии — “Рига” (137).

Первая десятка рейтинга выглядит так:

Ранее Telegraf.news писал, что первый заместитель председателя Белорусской федерации футбола (АБФФ) Андрей Василевич заявил, что белорусские болельщики не смогут увидеть матчи чемпионата Европы по футболу 2024 года.

По его словам, поскольку белорусам игры не покажут по телевизору, фанатам футбола придётся смотреть Евро-2024 «так, как и смотрели Лигу чемпионов».

В этом году чемпионат принимает Германия, матчи запланированы на 14 июня -14 июля.

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