У Соболенко спросили, откажется ли она от белорусского гражданства. Теннисистка ответила прямо

Опубликовано: 10.12.2025 19:11 , Обновлено: 10.12.2025

Белорусская теннисистка, давно проживающая в солнечном Майами (США), Арина Соболенко провела матчи в рамках показательных турниров, а затем появилась в программе британского журналиста Пирса Моргана. Во время интервью журналист затронул тему гражданства теннисистки и возможности его смены. Первая ракетка мира в рейтинге WTA ответила прямо.

Такой вопрос возник, в том числе, и потому, что несколько российских спортсменок выбрали этот вариант, среди них — Камилла Рахимова (ранее представлявшая Узбекистан) и Анастасия Потапова (перешедшая под флаг Австрии).

Соболенко, как и российские теннисисты, из-за санкций выступает на международных турнирах под нейтральным флагом. Тем не менее, она ясно дала понять, что не намерена менять гражданство, и сразу же объяснила своё решение.

«Я всегда очень гордилась возможностью представлять такую маленькую страну. Я вдохновляю детей, поэтому смена национальности — не для меня, потому что я не хочу предавать этих детей», — отметила Соболенко.

«Я хочу представлять Беларусь ради детей из моей страны, которые видят, как я соревнуюсь на высоком уровне, и могут вдохновляться. Я надеюсь, что своим примером покажу им, что если мне удалось добиться этого, пройти путь из этой маленькой страны на вершину, то и они смогут это сделать», — добавила она.

Ранее Арина Соболенко также ответила на вопрос одного из фанатов о том, где она мечтает жить после завершения карьеры. Её ответ оказался не слишком патриотичным.

У Соболенко спросили, где она хочет жить? Вот что ответила