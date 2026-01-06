У сборной Беларуси по футболу новый главный тренер

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Опубликовано: 06.01.2026 14:29 , Обновлено: 06.01.2026

У национальной сборной Беларуси по футболу новый главный тренер. Его кандидатуру официально утвердили 6 января на заседании Исполнительного комитета Белорусской федерации футбола (АБФФ).

Возглавлять тренерский штаб белорусских футболистов теперь будет Виктор Гончаренко.

[inf]Виктор Гончаренко в прошлом выступал как за такие белорусские клубы, как минский РУОР и борисовский БАТЭ. В его командном послужном списке - два титула чемпиона Беларуси (1999, 2002), два серебра (1998, 2000) и одна бронза (2001).

В 2002 году, в возрасте в 25 лет, ему пришлось завершить карьеру игрока из-за серьёзной травмы, полученной на тренировке — разрыва крестообразной связки левого коленного сустава. После этого Гончаренко перепрофилировался на тренера и в разное время тренировал борисовский БАТЭ, а также многочисленные российские клубы («Кубань», «Урал», «Уфа», ЦСКА, «Краснодар» и «Пари Нижний Новгород»). 11 раз его признавали лучшим тренером Беларуси. **** [/inf]

Председатель федерации футбола Евгений Булойчик, комментируя новое назначение, назвал Гончаренко “самым именитым тренером” Беларуси. Контракт с ним подписали на четыре года.









Напомним, на посту главного тренера Гончаренко сменил испанского специалиста Карлоса Алоса Феррера. Тот покинул свой пост в декабре прошлого года, проработав почти 2 года. Под его руководством национальная сборная провела 26 матчей: 6 победных, 10 раз ничьих и 10 поражений.

Кстати, в этом году футбол в очередной раз не попал в список приоритетных видов спорта, которым государство планирует уделять приоритетное внимание (а следовательно - и финансирование).

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