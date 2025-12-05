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Минспорта озвучило список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2026 год. Что с футболом?

Минспорта озвучило список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2026 год. Что с футболом?
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В Министерстве спорта и туризма Беларуси 4 декабря состоялось заседание коллегии, на которой ведомство определилось с поддержкой приоритетных видов спорта в 2026 году. По итогам заседания был озвучен список из 27 видов спорта, которым в следующем году планируют уделять приоритетное внимание на государственном уровне. Попал ли с него футбол?

В этом году футбол, которым в Беларуси увлекается достаточно большое число людей, в список приоритетных видов спорта не попал. К разочарованию футбольных фанатов, и в следующем году его нет в списке.

[inf]Кстати, в этот же день стало известно, что испанский специалист Карлос Алос Феррер покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Он проработал на этом посту почти 2 года. Под его руководством национальная сборная провела 26 матчей: 6 победных, 10 раз ничьих и 10 поражений. [/inf]

Вот какой перечень приоритетных видов спорта на 2026 год озвучили в пресс-службе ведомства:

  1. Баскетбол
  2. Биатлон
  3. Бокс
  4. Борьба вольная
  5. Борьба греко-римская
  6. Велосипедный спорт
  7. Волейбол
  8. Гандбол
  9. Гимнастика спортивная
  10. Гимнастика художественная
  11. Гребля академическая
  12. Гребля на байдарках и каноэ
  13. Дзюдо
  14. Конькобежный спорт
  15. Легкая атлетика
  16. Плавание
  17. Плавание синхронное
  18. Прыжки на батуте
  19. Современное пятиборье
  20. Спорт среди инвалидов
  21. Стрельба пулевая
  22. Таэквондо
  23. Теннис
  24. Тяжелая атлетика
  25. Фристайл
  26. Хоккей на траве
  27. Хоккей с шайбой

Именно на те виды спорта, которые попадают в этот список, из государственного бюджета выделяется финансирование, со стороны госорганов им оказывается всесторонняя поддержка при организации соревнований. По сути, список остался таким же, как и в этом году.

Напомним, футбол исключили из списка приоритетных видов спорта ещё в 2021 году. Причиной власти назвали “отсутствие установленных критериями результатов на протяжении полных двух олимпийских циклов”.

Ещё в октябре, как сообщал Telegraf.news, Совет министров Беларуси определил размеры максимальной, но не гарантированной господдержки, на которую могут рассчитывать белорусские спортивные федерации и клубы в 2026 году.

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