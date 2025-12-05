Минспорта озвучило список приоритетных видов спорта в Беларуси на 2026 год. Что с футболом?
В Министерстве спорта и туризма Беларуси 4 декабря состоялось заседание коллегии, на которой ведомство определилось с поддержкой приоритетных видов спорта в 2026 году. По итогам заседания был озвучен список из 27 видов спорта, которым в следующем году планируют уделять приоритетное внимание на государственном уровне. Попал ли с него футбол?
В этом году футбол, которым в Беларуси увлекается достаточно большое число людей, в список приоритетных видов спорта не попал. К разочарованию футбольных фанатов, и в следующем году его нет в списке.
[inf]Кстати, в этот же день стало известно, что испанский специалист Карлос Алос Феррер покинул пост главного тренера сборной Беларуси по футболу. Он проработал на этом посту почти 2 года. Под его руководством национальная сборная провела 26 матчей: 6 победных, 10 раз ничьих и 10 поражений. [/inf]
Вот какой перечень приоритетных видов спорта на 2026 год озвучили в пресс-службе ведомства:
- Баскетбол
- Биатлон
- Бокс
- Борьба вольная
- Борьба греко-римская
- Велосипедный спорт
- Волейбол
- Гандбол
- Гимнастика спортивная
- Гимнастика художественная
- Гребля академическая
- Гребля на байдарках и каноэ
- Дзюдо
- Конькобежный спорт
- Легкая атлетика
- Плавание
- Плавание синхронное
- Прыжки на батуте
- Современное пятиборье
- Спорт среди инвалидов
- Стрельба пулевая
- Таэквондо
- Теннис
- Тяжелая атлетика
- Фристайл
- Хоккей на траве
- Хоккей с шайбой
Именно на те виды спорта, которые попадают в этот список, из государственного бюджета выделяется финансирование, со стороны госорганов им оказывается всесторонняя поддержка при организации соревнований. По сути, список остался таким же, как и в этом году.
Напомним, футбол исключили из списка приоритетных видов спорта ещё в 2021 году. Причиной власти назвали “отсутствие установленных критериями результатов на протяжении полных двух олимпийских циклов”.
Ещё в октябре, как сообщал Telegraf.news, Совет министров Беларуси определил размеры максимальной, но не гарантированной господдержки, на которую могут рассчитывать белорусские спортивные федерации и клубы в 2026 году.
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