У России забрали Суперкубок УЕФА-2023

Опубликовано: 25.01.2023 20:03 , Обновлено: 25.01.2023

Исполнительный комитет УЕФА принял решение перенести матч Суперкубка УЕФА-2023 года из российской Казани в греческие Афины.

Игра состоится на стадионе Георгиоса Караискакиса в столице Греции в среду, 16 августа, в 21:00 по центральноевропейскому времени.

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[info_b] Суперкубок УЕФА — официальный футбольный турнир, открывающий европейский сезон и состоящий из одного матча, в котором встречаются победители Лиги чемпионов УЕФА и Лиги Европы УЕФА предыдущего сезона.[/info_b]

Ранее Телеграф сообщил, что российские футбольные клубы по-прежнему будут отстранены от участия в еврокубках, пока война на Украине продолжается, сообщил Sky News.

Российские футбольные клубы не вернут в УЕФА