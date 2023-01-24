Российские футбольные клубы не вернут в УЕФА

Опубликовано: 24.01.2023 14:50 , Обновлено: 25.01.2023

Российские футбольные клубы по-прежнему будут отстранены от участия в еврокубках, пока война на Украине продолжается, сообщил Sky News.

Россия также будет лишена права проведения Суперкубка УЕФА – главного мужского матча между победителями Лиги чемпионов и Лиги Европы, который должен был состояться в Казани в августе 2023 года.

В преддверии завтрашнего заседания исполнительного комитета УЕФА лидеры Российского футбольного союза (РФС) должны были провести переговоры с официальными лицами из руководящего органа Европейского футбола. Российские государственные СМИ сообщили, что представители Российского футбольного союза хотели использовать встречу для обсуждения возвращения клубов и национальных сборных на международные турниры.

Однако в Европе дали понять, что нет никаких шансов на то, что УЕФА разрешит возвращение российских команд, пока продолжается война, развязанная Владимиром Путиным.

Напомним, что УЕФА вместе с ФИФА отстранили российские команды в феврале прошлого года до дальнейшего уведомления, через несколько дней после начала полномасштабного вторжения в Украину.

В то же время, Россия, принимавшая чемпионат мира по футболу 2018 года, объявила о намерении покинуть Европейский футбол и вступить в Азиатскую футбольную конфедерацию. Однако 30 декабря 2022 года РФС объявила, что пока отложила решение по данному вопросу.