Мужчина-трансгендер, допущенный к боксу с женщинами на Олимпиаде, одержал первую победу за 46 секунд

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Опубликовано: 01.08.2024 15:51 , Обновлено: 01.08.2024

Алжирец Имане Хелиф выиграл в боксерши Анжелы Карини после того, как итальянка отказалась от борьбы в весовой категории до 66 кг после 46 секунд в первом раунде. Все дело, что Имане Хелиф - биологический мужчина, который решил сменить пол и был допущен МОК к Олимпийским соревнованиям.

Хелиф оказался в центре внимания в 2023 году, когда был дисквалифицирован всего за несколько часов до матча за золотую медаль чемпионата мира за нарушение правил Международной боксерской ассоциации (IBA), которые не позволяют спортсменкам с XY-хромосомами участвовать в соревнованиях среди женщин.

Однако Имане Хелифа допустили к участию в Олимпийских соревнованиях в Париже, проводимых Международным олимпийским комитетом. Вообще-то Хелиф - один из двух боксеров, допущенных к участию в Олимпийских играх, несмотря на то, что в прошлом они считались биологическими мужчинами.

Алжирец выиграл свой первый поединок на Олимпийских Играх после того, как его соперница из Италии Анджела Карини отказалась от участия в поединке через 46 секунд после его начала. Хелиф смог дважды ударить Карини в первом раунде поединка, после чего последняя отказалась от боя.

Gazzetta dello Sport написала, что смогла прочитать по губам, что Карини сказала в своем углу, что “ей было чертовски больно”, когда ее ударил Хелиф. Позднее спортсменка подтвердила: “Я получила второй удар в нос, и мне было так больно, что я не захотела продолжать. Неужели я позволила СМИ повлиять на меня? Нет, я приехала сюда, чтобы выиграть свою Олимпиаду. Уступка была жестом зрелости, а не капитуляции”.

Итальянскую боксершу, которая перед боем заявила, что может “только приспосабливаться к олимпийским правилам”, заметили плачущей в центре ринга после внезапного завершения боя.

Участие Хелифа в этом мероприятии стало причиной разногласий, поскольку в прошлом году он была недопущен на чемпионат мира по боксу среди женщин, так как биологически является мужчиной.

Решение МОК не поддержали даже в Международной ассоциации бокса. В IBA заявили, что спортсмен Хелиф не сдавал анализы на уровень тестостерона, а вместо этого “прошел отдельный и признанный тест”, который был проведен на чемпионатах мира в 2022 и 2023 годах.

Утверждается, что тесты “убедительно показали”, что алжирский боксер не соответствовал необходимым критериям отбора, чтобы участвовать в женских соревнования. При этом у Хелифа “были обнаружены конкурентные преимущества перед другими спортсменками-участницами соревнований”.

IBA выступила с критикой в адрес МОК, заявив, что различные правила “поднимают серьезные вопросы как о честности соревнований, так и о безопасности спортсменов”.