Тренер Немана «передал привет» белорусским сантехникам и ассенизаторам после победы над «Клаксвиком»

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Опубликовано: 15.08.2025 11:33 , Обновлено: 15.08.2025

Главный тренер гродненского «Немана» Игорь Ковалевич в экспрессивной манере прокомментировал победу своей команды над «Клаксвиком» в ответном матче третьего раунда квалификации Лиги конференций. В своём комментарии для клубной пресс-службы он «передал привет» неназванным критикам.

Напомним, «Неман» победил в ответной встрече со счётом 2:0, а затем оказался сильнее в серии пенальти (5:4), тем самым выйдя в плей-офф еврокубка.

Комментируя итог, Ковалевич отметил, что план на игру «воплотился полностью», а его футболисты — «большие молодцы». После этого он обратился к критикам команды.

«Передаём привет белорусским сантехникам и электрикам. Кто-то жало своё открыл и заявил, что мы играли с электриками… Так что этим ассенизаторам привет», — заявил Ковалевич.

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Соперником гродненского клуба была команда «Клаксвик» с Фарерских островов — архипелага, общее население которого составляет около 54 тысяч человек, что сопоставимо с белорусским Кобрином.

Вероятно, тренер мог почитать критику после первого матча, в котором «Неман» проиграл 0:2, в духе «проиграли электрикам». Такая риторика иногда встречается, когда профессиональные клубы играют с командами из стран, где футболисты могут совмещать спорт с основной работой.

Отметим, что «Клаксвик» перед вчерашней игрой последний раз проигрывал почти год назад, 29 августа 2024 года, а ещё за сезон до этого выступал в групповом этапе Лиги конференций.

Пресс-служба «Немана» также опубликовала видео из «победной раздевалки» команды, где тренер поздравил футболистов, поблагодарил руководство и болельщиков за поддержку. В своей речи он снова упомянул критиков.

«Хейтерам тоже привет. Много таких, которые <…> просто расстроились, поэтому мы им тоже желаем, чтобы они выпили за наше здоровье, и пусть подавятся», — сказал Ковалевич в раздевалке.

После этой победы Беларусь поднялась на 48-е место в таблице коэффициентов УЕФА. В следующем раунде «Неман» сыграет с испанским клубом «Райо Вальекано».

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