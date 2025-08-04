Гродненский «Неман» узнал возможного соперника в еврокубках. Им стал клуб из Мадрида

Опубликовано: 04.08.2025 15:54 , Обновлено: 04.08.2025

Гродненский «Неман», единственный оставшийся представитель Беларуси в еврокубках, узнал своего потенциального соперника в плей-офф Лиги конференций УЕФА. В случае успеха в третьем отборочном раунде гродненцам предстоит сыграть с испанским клубом « Райо Вальекано ».

Жеребьёвка раунда плей-офф состоялась 4 августа в штаб-квартире УЕФА в Ньоне (Швейцария), сообщил телеканал «Беларусь 5». Матчи этой стадии пройдут 21 и 28 августа.

Но, для того чтобы выйти на команду из чемпионата Испании, «Неману» сначала необходимо пройти фарерский клуб «Клаксвик» в третьем квалификационном раунде. Первый матч этого противостояния состоится уже 5 августа в 21:45 по минскому времени. Ответная игра пройдёт 14 августа.

Напомним, три других белорусских клуба — минское и брестское «Динамо», а также жодинское «Торпедо-БЕЛАЗ» — к этому моменту уже выбыли из еврокубков.

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«Клаксвик» — один из самых титулованных клубов Фарерских островов. В прошлом сезоне он стал первым представителем своей страны, который сумел пробиться в групповой этап еврокубков.

Что касается «Райо Вальекано», то этот клуб базируется в районе Вальекас в Мадриде. По итогам прошлого сезона он занял восьмое место в высшем дивизионе чемпионата Испании (Ла Лиге).

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